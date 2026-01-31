日職》年薪最高5億！ 阪神虎MVP佐藤輝明的「旅美夢」還要再談

佐藤輝明。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎MVP強打佐藤輝明與球團談薪終於達成合約共識，日媒《Daily》報導，佐藤輝明今年薪水從1.5億日圓，大幅升至4.5億日圓的年薪，外加5000萬日圓的激勵獎金，年薪總額高達5億日圓，同時也避免「自費春訓」的情況。

佐藤輝明去年出賽139場，交出40轟、102分打點，打擊率2成77成績，整體攻擊指數（OPS）為0.924，一舉勇奪中央聯盟全壘打王和打點王，以及央聯年度MVP。不過，佐藤輝明在休賽季與球團談薪不順，本月28日的時候，佐藤輝明是全12隊唯一尚未完成更改合約的選手，如今終於完成換約。

日媒《Daily》指出，佐藤輝明今天飛抵沖繩準備新賽季春訓，並在球隊宿舍開記者會表示，昨天（30日）已經和球團達成合約共識，「因為有關入札制度的事情，還有年薪的問題，這兩點我們都花不少時間討論。」對於未來挑戰大聯盟一事，佐藤輝明說，「今後打算花時間繼續討論下去。」

佐藤輝明表示，「真的花了不少時間，可能也讓關心我的人擔心了，不過現在已經完成合約，從明天開始，我會以虎軍的一員全力以赴。」

今年3月登場的世界棒球經典賽（WBC），這將是佐藤輝明首次參與WBC戰場。佐藤輝明說，「自己還不清楚會擔任什麼角色，不過我會盡全力準備，把自己的實力發揮到極致。」

日媒《體育報知》報導，阪神虎今年將有10名選手的年薪達到2億日圓，除了佐藤輝明外，還有當家中外野手近本光司、明星一壘手大山悠輔、明星二壘手中野拓夢、右投西勇輝、才木浩人、村上頌樹、明星外野手森下翔太、終結者岩崎優、明星後援石井大智。

