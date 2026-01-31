自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》年薪最高5億！ 阪神虎MVP佐藤輝明的「旅美夢」還要再談

2026/01/31 16:37

佐藤輝明。（資料照，美聯社）佐藤輝明。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎MVP強打佐藤輝明與球團談薪終於達成合約共識，日媒《Daily》報導，佐藤輝明今年薪水從1.5億日圓，大幅升至4.5億日圓的年薪，外加5000萬日圓的激勵獎金，年薪總額高達5億日圓，同時也避免「自費春訓」的情況。

佐藤輝明去年出賽139場，交出40轟、102分打點，打擊率2成77成績，整體攻擊指數（OPS）為0.924，一舉勇奪中央聯盟全壘打王和打點王，以及央聯年度MVP。不過，佐藤輝明在休賽季與球團談薪不順，本月28日的時候，佐藤輝明是全12隊唯一尚未完成更改合約的選手，如今終於完成換約。

日媒《Daily》指出，佐藤輝明今天飛抵沖繩準備新賽季春訓，並在球隊宿舍開記者會表示，昨天（30日）已經和球團達成合約共識，「因為有關入札制度的事情，還有年薪的問題，這兩點我們都花不少時間討論。」對於未來挑戰大聯盟一事，佐藤輝明說，「今後打算花時間繼續討論下去。」

佐藤輝明表示，「真的花了不少時間，可能也讓關心我的人擔心了，不過現在已經完成合約，從明天開始，我會以虎軍的一員全力以赴。」

今年3月登場的世界棒球經典賽（WBC），這將是佐藤輝明首次參與WBC戰場。佐藤輝明說，「自己還不清楚會擔任什麼角色，不過我會盡全力準備，把自己的實力發揮到極致。」

日媒《體育報知》報導，阪神虎今年將有10名選手的年薪達到2億日圓，除了佐藤輝明外，還有當家中外野手近本光司、明星一壘手大山悠輔、明星二壘手中野拓夢、右投西勇輝、才木浩人、村上頌樹、明星外野手森下翔太、終結者岩崎優、明星後援石井大智。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中