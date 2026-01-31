首屆府城盃開打 台日韓港青年橄欖球府城交鋒 熱血7人制點燃戰火

青年7人制橄欖球賽，賽場上拚速度。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026第1屆「府城盃國際青年7人制橄欖球邀請賽」今（31）日在台南市立橄欖球場點燃戰火，來自台灣、日本、韓國及香港的青年橄欖球勁旅齊聚府城，展開為期兩天的高速對決，場上節奏飛快、對抗激烈，熱血氛圍席捲全場。

2026第1屆「府城盃國際青年7人制橄欖球邀請賽」今日在台南市立橄欖球場開戰。（南市體育局提供）

本屆賽事匯集香港長沙灣天主教英文中學、韓國明錫高中、大邱高中、養正高中、日本鶴來高校，以及台灣六信高中、八斗高中與台南一中等國內外隊伍同場競技，各隊派出主力應戰，展現青年橄欖球扎實基本功與旺盛拚勁。

請繼續往下閱讀...

開幕儀式由「鳳天神鼓」震撼開場，鏗鏘鼓聲為賽事揭開序幕，也替選手注入士氣。南市體育局局長陳良乾致贈各隊紀念橄欖球，象徵以球會友、深化國際交流。開球儀式則由陳良乾偕同中華奧林匹克委員會副主席王景成及南市體育總會理事長吳志祥共同完成，宣告首屆府城盃正式開打。

南市體育局長陳良乾（左）致贈各隊紀念橄欖球。（南市體育局提供）

賽事首日即上演多場精采對決，7人制橄欖球攻守轉換迅速、空間拉扯劇烈，選手速度、爆發力與臨場判斷力成為勝負關鍵。場邊加油聲此起彼落，氣氛熱烈。

陳良乾表示，府城盃不僅是競技舞台，更是國際青年交流的重要平台，期盼選手在賽場上全力拚搏、展現運動家精神，也在交流中累積經驗、拓展視野。

中華奧林匹克委員會副主席王景成出席開幕式致詞。（南市體育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法