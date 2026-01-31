自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》職籃生涯代表作！林書緯7顆三分球轟生涯新高36分 國王痛宰夢想家

2026/01/31 16:42

林書緯。（TPBL提供）林書緯。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕新北國王今踢館洲際迷你蛋，靠林書緯攻下職籃生涯新高36分，以114：97力退地主福爾摩沙夢想家，收下2連勝，夢想家則苦吞3連敗。

國王持續因傷所困，今包括李愷諺、杰倫都高掛免戰牌，夢想家則是有林俊吉因腳踝不適未登錄，兩隊本季3度交手國王拿下2勝，不過前役對戰國王以20分差輸球。

夢想家今開賽就拉出9：0攻勢，國王逐漸找到節奏後逐漸縮小差距，節末靠新洋將喬丹、林彥廷相繼得手在第二節開始追到26：28，接著次節靠奧帝與林書緯在外線開火取得反超，國王這節打出31：17一波流，帶著57：45領先進入下半場。

飛米。（TPBL提供）飛米。（TPBL提供）

國王上半場外線手感火燙，團隊三分球24投13中，命中率54.2%，林書緯前兩節外線4投3中挹注全場最高14分，飛米也有3顆三分球拿下12分，夢想家以班提爾13分最佳，張宗憲與蔣淯安各有8分進帳。

國王易籃後靠喬丹在禁區逞威，一度將領先擴大至22分，夢想家靠蔣淯安節末的壓哨三分球，第三節結束追到73：87，不過末節林書緯持續輸出，單節又轟下17分，成為此役贏球關鍵功臣。

林書緯此役手感火燙，外線9投7中攻下職籃生涯新高36分，另有8助攻、3籃板、3抄截，飛米挹注24分、11籃板，喬丹貢獻21分、15籃板，林彥廷挹注13分、5助攻。

夢想家以班提爾20分最佳，另有15籃板，布依德19分、7籃板，蔣淯安與馬建豪各有17分進帳，「新台灣人」高柏鎧上場31分鐘全場只有1次出手，0分8籃板作收。

林彥廷（左）、林書緯。（TPBL提供）林彥廷（左）、林書緯。（TPBL提供）

班提爾。（夢想家提供）班提爾。（夢想家提供）

蔣淯安。（夢想家提供）蔣淯安。（夢想家提供）

馬建豪。（夢想家提供）馬建豪。（夢想家提供）

