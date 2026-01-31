中職》當兄弟隊長首度輸掉台灣大賽 王威晨續任與否受關注

中信兄弟隊長王威晨。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟隊長王威晨今天出席路跑活動，去年是他第一次當隊長在台灣大賽輸球，他直言今年的目標除了健康出賽，「去年輸掉了，今年希望可以再奪下冠軍。」

王威晨在2021年從林智勝手中接下中信隊長，在21、22、24年晉級台灣大賽都贏球，去年遭遇樂天桃猿「下剋上」的大逆襲，以1勝4敗輸掉台灣大賽冠軍，是王威晨擔任隊長期間第一次，今年是否續任隊長備受關注，對此，他表示：「開訓那天（2月2日）就知道了。」

去年王威晨鎮守三壘僅32場，亦寫下三壘手生涯單季最少紀錄，2019-23年在三壘締造金手套5連霸後，連續2年三壘出賽場數不到獎項票選門檻的80場，去年大部分都在指定打擊貢獻，貢獻100安、打擊率2成93的成績。

王威晨表示，球員打棒球這麼多年，身上多少會有傷勢，季後會好好加強自己，「跟往年一樣，這個休季也是很早就開始訓練。」

休季期間王威晨也有帶著陳琥一起訓練，他今天也有出席路跑活動，陳琥表示，休季期間有針對不足的地方做加強，今年球季目標以身體健康為主。

兄弟王威晨、陳琥、許基宏、黃韋盛出席Run with the brothers路跑活動。（記者林正堃攝）

