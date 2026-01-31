自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》當兄弟隊長首度輸掉台灣大賽 王威晨續任與否受關注

2026/01/31 16:40

中信兄弟隊長王威晨。（記者林正堃攝）中信兄弟隊長王威晨。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟隊長王威晨今天出席路跑活動，去年是他第一次當隊長在台灣大賽輸球，他直言今年的目標除了健康出賽，「去年輸掉了，今年希望可以再奪下冠軍。」

王威晨在2021年從林智勝手中接下中信隊長，在21、22、24年晉級台灣大賽都贏球，去年遭遇樂天桃猿「下剋上」的大逆襲，以1勝4敗輸掉台灣大賽冠軍，是王威晨擔任隊長期間第一次，今年是否續任隊長備受關注，對此，他表示：「開訓那天（2月2日）就知道了。」

去年王威晨鎮守三壘僅32場，亦寫下三壘手生涯單季最少紀錄，2019-23年在三壘締造金手套5連霸後，連續2年三壘出賽場數不到獎項票選門檻的80場，去年大部分都在指定打擊貢獻，貢獻100安、打擊率2成93的成績。

王威晨表示，球員打棒球這麼多年，身上多少會有傷勢，季後會好好加強自己，「跟往年一樣，這個休季也是很早就開始訓練。」

休季期間王威晨也有帶著陳琥一起訓練，他今天也有出席路跑活動，陳琥表示，休季期間有針對不足的地方做加強，今年球季目標以身體健康為主。

兄弟王威晨、陳琥、許基宏、黃韋盛出席Run with the brothers路跑活動。（記者林正堃攝）兄弟王威晨、陳琥、許基宏、黃韋盛出席Run with the brothers路跑活動。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中