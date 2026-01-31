中職》被樂天狠狠重擊一拳 兄弟三壘新希望：今年反擊回去

黃韋盛。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟黃韋盛去年生涯首度待滿一軍，更從王威晨手中攻下一席「黃金內野」，合計鎮守79場，差1場三壘出賽就成為2016年蔣智賢以來、中信出現王威晨以外的三壘獎項角逐者，成為兄弟三壘的新希望，他回顧去年球季直言很知足，今年希望能跟團隊做出反擊，奪回總冠軍。

王威晨、江坤宇、岳東華、許基宏在2021至24年為中信打下3冠，堪稱最難被取代的黃金內野，去年黃韋盛攻下三壘，差1場比賽就能角逐三壘金手套和最佳九人，最終這2個項目得主都是台鋼吳念庭。

黃韋盛直言，還是希望以身體健康為主，注重在怎麼幫助球隊，自己的角色可以守更多位置，雖然三壘差1場，但其他位置也有滿多出賽，「我覺得很知足，能上場對自己比較重要，獎項是附加價值，我會往這方面追求 ，但還是以球隊勝利為重。」

自評去年球季，黃韋盛認為高低起伏還是有點大，想要成為更穩定的選手，「不只是成績，心態上也希望平穩一點，去年球季是很好的經驗，遇到挫折時更有方法去面對它，而不是不知道該怎麼辦。」

黃韋盛在跟樂天的台灣大賽也擔任前2場的先發三壘手，最終球隊以1勝4敗輸掉總冠軍，他形容是「狠狠被重擊一拳」、「被壓著打」，但也說道：「我們今年會想辦法反擊回去。」

