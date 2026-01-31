棒球》道奇傳看上日本17歲新星 外媒指日職若失去他將是重大打擊

道奇隊陣中目前有日本巨星大谷翔平、王牌右投山本由伸、以及「令和怪物」佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本橫濱高校王牌投手織田翔希，傳出大聯盟強權洛杉磯道奇看上這位潛力新星，讓美國網站「AlBat」報導，失去像是織田翔希這樣有天賦的選手，對日職（NPB）來說影響將是非常巨大。

根據日媒《日刊體育》本月29日的報導，道奇隊相關人士在28日首次造訪橫濱高校，關注最速能丟到154公里的織田翔希，不只日職球團，連大聯盟球團的球探也關注這位17歲新星。

「AlBat」報導提到，織田翔希不僅球速快，他的球種也很豐富，令球探們驚訝不已。他的速球最快能到94英哩。道奇隊與其他5支大聯盟球隊正在爭奪織田翔希，嘗試要在日職球隊之前簽下他。

該報導指出，日職聯盟視織田翔希為未來的明星球員之一，他的離開將是「殘酷的損失」。然而，對道奇來說，成功簽下他將為投手群輪值帶來關鍵補強，特別是考慮道奇隊在培養國際球員方面的成功歷史。

道奇隊陣中目前有日本巨星大谷翔平、王牌右投山本由伸、以及「令和怪物」佐佐木朗希等人，這三人都是道奇隊達成二連霸的重要功臣。

來自福岡北九州市的織田翔希，身高185公分，去年在夏季甲子園飆出2場完封、共拿6勝。織田翔希是今年日職選秀會的熱門大物之一。

