自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

棒球》道奇傳看上日本17歲新星 外媒指日職若失去他將是重大打擊

2026/01/31 18:26

道奇隊陣中目前有日本巨星大谷翔平、王牌右投山本由伸、以及「令和怪物」佐佐木朗希。（資料照，美聯社）道奇隊陣中目前有日本巨星大谷翔平、王牌右投山本由伸、以及「令和怪物」佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本橫濱高校王牌投手織田翔希，傳出大聯盟強權洛杉磯道奇看上這位潛力新星，讓美國網站「AlBat」報導，失去像是織田翔希這樣有天賦的選手，對日職（NPB）來說影響將是非常巨大。

根據日媒《日刊體育》本月29日的報導，道奇隊相關人士在28日首次造訪橫濱高校，關注最速能丟到154公里的織田翔希，不只日職球團，連大聯盟球團的球探也關注這位17歲新星。

「AlBat」報導提到，織田翔希不僅球速快，他的球種也很豐富，令球探們驚訝不已。他的速球最快能到94英哩。道奇隊與其他5支大聯盟球隊正在爭奪織田翔希，嘗試要在日職球隊之前簽下他。

該報導指出，日職聯盟視織田翔希為未來的明星球員之一，他的離開將是「殘酷的損失」。然而，對道奇來說，成功簽下他將為投手群輪值帶來關鍵補強，特別是考慮道奇隊在培養國際球員方面的成功歷史。

道奇隊陣中目前有日本巨星大谷翔平、王牌右投山本由伸、以及「令和怪物」佐佐木朗希等人，這三人都是道奇隊達成二連霸的重要功臣。

來自福岡北九州市的織田翔希，身高185公分，去年在夏季甲子園飆出2場完封、共拿6勝。織田翔希是今年日職選秀會的熱門大物之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中