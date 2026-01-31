自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》前役「太軟」今天大爆發轟36分 林書緯：最近外線較穩定

2026/01/31 18:09

林書緯。（TPBL提供）林書緯。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕新北國王今靠林書緯轟出7記三分球拿下36分，以114：97力退福爾摩沙夢想家，收下2連勝，林書緯不諱言，最近外線手感不俗，因此也更依賴三分球。

國王前次與夢想家交手以20分差落敗，林書緯賽後難掩失望，坦言團隊打得太軟，「我們打得很不強硬，不是一個好的球隊。」今天再度踢館洲際迷你蛋，他挺身而出，此役外線9投7中攻下職籃生涯例行賽新高36分，另有8助攻、3籃板、3抄截，成為贏球關鍵功臣。

林書緯賽後指出，今天最大改變是防守，也是能贏球的關鍵。對於個人進攻端的表現，他坦言，其實開賽狀況並不好（3投0中），不過仍攻擊籃框、站上罰球線，「每一場就是看狀況，最近我的三分球比較穩定一點，所以我會一直依賴我的三分。」林書緯此役寫下職籃例行賽生涯新高得分，不過他表示，對紀錄沒有想太多，「就是手感來了，再看（對手）防守怎麼守。」

國王今下半場一度領先多達22分，不過林書緯仍上場將近41分鐘，出賽40分鐘55秒，總教練洪志善坦言，現在團隊沒有太多本錢調整，畢竟現在是努力爭取季後賽席次的階段，「今天書緯狀況這麼好，加上（李）愷諺又沒辦法打，我們現在能持球的人又比較少的狀況下，書緯狀況好就必須讓他多打，我們一月只有一週一賽，體能調節上如果球員允許的話就會讓他們多打。」

