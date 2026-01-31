自由電子報
澳網》蕾巴金娜笑擁大滿貫第2冠！3盤復仇球后莎巴蓮卡

2026/01/31 19:07

蕾巴金娜首度在澳網女單封后。（美聯社）蕾巴金娜首度在澳網女單封后。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽女單決戰，哈薩克第5種子蕾巴金娜（Elena Rybakina）甜蜜復仇，6：4、4：6、6：4力退當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），首度在墨爾本公園勇奪冠軍，也是職業生涯第2座大滿貫金盃。

蕾巴金娜過往對戰莎巴蓮卡，原以6勝8負稍居下風，包括2023年澳網決戰慘遭逆襲，不過她挾著去年11月WTA年終賽爭冠討回顏面的氣勢，面對熟悉彼此打法的白俄羅斯頭號種子強勢出擊，今日拉沃中央球場開賽第1局就破發取得2：0，第8局化解2個被破發點，力保領先不失，順勢先馳得盤。次盤經驗豐富的莎巴蓮卡重振旗鼓，一路纏鬥至盤末，5：4時把握機會連下4球回破，硬是扳回一城。

戰線拖進決勝盤，汲取教訓的蕾巴金娜頂住壓力，0：3落後時力保冷靜專注，更拚出頑強鬥志與韌性，接連雙破倒趕5局反撲，激戰2小時18分鐘，斬斷球后開季迄今11連勝，並獨享415萬澳幣（約9254萬台幣）冠軍獎金，這也讓2022年溫布頓錦標賽掄元的她，睽違近4年再添大滿貫金喜；反觀連4年殺入澳網決戰的莎巴蓮卡，依舊無緣賽史第3冠，再度功虧一簣屈居亞軍。

蕾巴金娜。（美聯社）蕾巴金娜。（美聯社）

蕾巴金娜首度在澳網女單封后。（法新社）蕾巴金娜首度在澳網女單封后。（法新社）

