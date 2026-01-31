經典賽》南韓頭號游擊手單季29次失誤成隱憂 韓媒有話直說

南韓教頭柳志炫。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕效力美職勇士的南韓好手金河成日前不慎於冰上滑倒，並動右手中指肌腱撕裂修復手術，確定無法代表南韓征戰今年WBC經典賽，很可能由23歲小將金周元頂替擔任南韓先發游擊手的位置，韓媒《Mania times》直言，上季金周元守游擊出現29次失誤，守備不穩可能埋下不安定因子。

金周元效力韓職NC恐龍，打擊採左右開弓，去年全勤出賽144場，繳出2成89打擊率、3成79上壘率，另有15轟、44盜、65分打點，榮膺韓職游擊手金手套和守備獎。

請繼續往下閱讀...

只是，金周元上季守游擊140場其中139場先發，總計守了1166局出現29次失誤，游擊守備率僅9成53，他在2023年游擊守備同樣出現29次失誤，守備率9成44。

《Mania times》報導指出，原本南韓教頭柳志炫計畫組成「金慧成+金河成」的大聯盟二、游黃金搭檔，隨著金河成受傷確定不能參賽，金周元就成了南韓頭號游擊手，雖然金周元攻擊能力不俗，但上季出現全聯盟個人最多的29次失誤，守備不安定感的問題顯著，短期國際賽一個守備失誤就有可能影響整個戰局，金周元肩頭壓力勢必非常沉重。

不過《Mania times》認為，金周元游擊守備範圍和積極性，過去在國際賽表現已受到肯定，有別於球迷擔心他單季29次失誤的負面觀點，目前在沒有金河成的情況下，與其回頭找吳智煥等老將，雖然守備相對穩定，但對國家隊換血而言，不見得是好的選項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法