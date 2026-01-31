自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

經典賽》南韓頭號游擊手單季29次失誤成隱憂 韓媒有話直說

2026/01/31 19:11

南韓教頭柳志炫。（資料照，記者林正堃攝）南韓教頭柳志炫。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕效力美職勇士的南韓好手金河成日前不慎於冰上滑倒，並動右手中指肌腱撕裂修復手術，確定無法代表南韓征戰今年WBC經典賽，很可能由23歲小將金周元頂替擔任南韓先發游擊手的位置，韓媒《Mania times》直言，上季金周元守游擊出現29次失誤，守備不穩可能埋下不安定因子。

金周元效力韓職NC恐龍，打擊採左右開弓，去年全勤出賽144場，繳出2成89打擊率、3成79上壘率，另有15轟、44盜、65分打點，榮膺韓職游擊手金手套和守備獎。

只是，金周元上季守游擊140場其中139場先發，總計守了1166局出現29次失誤，游擊守備率僅9成53，他在2023年游擊守備同樣出現29次失誤，守備率9成44。

《Mania times》報導指出，原本南韓教頭柳志炫計畫組成「金慧成+金河成」的大聯盟二、游黃金搭檔，隨著金河成受傷確定不能參賽，金周元就成了南韓頭號游擊手，雖然金周元攻擊能力不俗，但上季出現全聯盟個人最多的29次失誤，守備不安定感的問題顯著，短期國際賽一個守備失誤就有可能影響整個戰局，金周元肩頭壓力勢必非常沉重。

不過《Mania times》認為，金周元游擊守備範圍和積極性，過去在國際賽表現已受到肯定，有別於球迷擔心他單季29次失誤的負面觀點，目前在沒有金河成的情況下，與其回頭找吳智煥等老將，雖然守備相對穩定，但對國家隊換血而言，不見得是好的選項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中