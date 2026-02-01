澳網男單決賽上演世代之戰 艾卡拉茲、喬科維奇爭冠 今日賽事預告與轉播

艾卡拉茲與喬科維奇在澳網男單決賽爭冠。（資料照合成圖）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有2場轉播，第一場為灰狼將在客場出戰灰熊，灰熊希望能終結近期的5連敗；獨行俠將作客踢館火箭，獨行俠狀元佛拉格（Cooper Flagg）對決「死神」杜蘭特（Kevin Durant）。

澳網男單決賽，西班牙新一代球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）將對決「三巨頭」最後一人的喬科維奇（Novak Djokovic），22歲的艾卡拉茲生涯首度挺進澳洲網球公開賽男單冠軍戰，離「生涯全滿貫」等歷史紀錄就剩最後一步，38歲塞爾維亞老將即將挑戰賽史第11冠、大滿貫25冠，週日龍爭虎鬥備受各界期待。

TPBL今日賽程為，夢想家對上海神，雲豹碰上戰神；PLG方面，由勇士與獵鷹交手；TPVL由桃園雲豹飛將力抗台鋼天鷹，台北伊斯特大戰台中連莊。

另外還有B.League日本職業籃球聯賽、UBA男子預賽、超級300系列泰國羽球大師賽決賽等賽事，敬請鎖定轉播。

NBA

09：00 灰狼 VS 灰熊 緯來育樂

09：30 獨行俠 VS 火箭 緯來體育

BWF 泰國大師賽

13：00 決賽 愛爾達體育3台

UBA 男子預賽

13：00 高雄師大 VS 臺灣大學

15：00 國立體大 VS 輔仁大學

17：00 虎尾科大 VS 臺灣師大

19：00 中信學院 VS 臺灣藝大

轉播：緯來精采

B.League日本職業籃球聯賽

13：10 滋賀湖泊 VS 三遠新鳳凰 緯來體育、愛爾達體育1台

TPBL

14：30 海神 VS 夢想家 MOMO TV

17：00 戰神 VS 雲豹 緯來體育

TPVL

15：00 桃園雲豹飛將 VS 台鋼天鷹 愛爾達體育2台、緯來育樂

18：30 台北伊斯特 VS 台中連莊 愛爾達體育2台

澳網

16：30 男單決賽 博斯運動一台、愛爾達體育1台

PLG

17：00 勇士 VS 獵鷹 YouTube

