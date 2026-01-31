以竹為光的左鎮燈會開幕 旅美球星驚喜現身

由各界共同推動的左鎮燈會，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由公私合力推動的台南左鎮燈會今晚開幕，以竹為光，19組藝術創作精彩呈現，希望點亮淺山DNA，提升地方能見度，人潮湧入，前旅美球星王建民也驚喜現身，粉絲簇擁、合影，氣氛熱烈。

今天的開幕儀式，副市長姜淋煌專程出席，他致詞時表示，左鎮燈會邁入第3屆，每年都吸引5萬名遊客造訪，而當地人口卻才4千多，顯見活動帶來的熱潮。

姜淋煌說，市長黃偉哲重視過年氣氛，除了點亮淺山DNA的左鎮燈會之外，還有月津港燈節、新營波光節，以及龍崎空山祭等，加上聖母廟煙火、鹽水蜂炮，系列活動都很精彩。

燈會開幕後，將持續至3月8日，19件創作佈設在5大展場，串聯蔗埕公園、左鎮老街、化石館等地。

開幕典禮包含文化部文化資源司陳修程司長、市府觀旅局副局長鄭道立，以及立委郭國文，還有企業界、社區與學校等人士都到場，一起啟動燈會，點亮惡地星空。

協助推動的知名雕塑藝術家林昭慶感謝各界力挺，讓燈會活動更精彩、完整；郭國文也強調會持續爭取經費投入山區建設，促進左鎮的觀光發展。

左鎮區長李燿州提到，以月世界著稱的左鎮，人口嚴重流失，是「極限村落」排名第3，希望透過燈會，讓被惡地環繞的山城，能再次在夜色中發光。

李燿州指出，今年策展主軸為「淺山DNA」，結合在地自然景觀、產業特色與人文意象，號召社區共創，打造全台罕見以「竹」為核心的永續燈會；活動期間還安排市集、表演，邀請大家共襄盛舉。

知名的亨達模具公司，董事長黃清樹出身左鎮，今年持續力挺燈會活動，贊助上百萬元，安排火舞表演，精彩可期。

在黃清樹的力邀下，王建民今年再度參與左鎮燈會，並出席開幕典禮，他稱讚系列作品更精彩了，歡迎大家一起來遊賞。

王建民現身燈會，並參加開幕儀式，粉絲簇擁，人氣十足，左鎮消防分隊也以看板一起合影，宣導年節期間注意用火安全。

