TPBL》面子之爭！雲豹逼退攻城獅主場6連勝 林信寬：上場就是要展現渴望

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園雲豹今在主場中壢國民運動中心與新竹攻城獅交手，雲豹靠克羅馬第四節接管比賽的強勢表現，終場以92：88力退攻城獅，奪下主場6連勝，總教練羅德爾肯定子弟兵在攻守兩端都展現比對手更出色的專注力。

此役為聯盟排名前二的話題對決，也是雙方本季第三度交手，全場更呈現膠著戰況，前三節打完更戰成平手，互換領先次數多達19次，雲豹進入決勝第四節靠克羅馬挺身而出扛起進攻大旗，多次展現穩定的中距離跳投能力，單節獨拿10分並送出3次助攻，幫助球隊在拉鋸戰中拉開比分，成功捍衛主場。

雲豹總教練羅德爾賽後給予全隊高度評價，他表示，這是一場艱困比賽，對方是很好的球隊，雙方身為聯盟戰績前兩名，都展現了極高水準比賽內容與求勝意志，羅德爾指出，勝出關鍵在於球員最後關頭無論進攻或防守端，都展現了比對手更好的專注力。

克羅馬全場攻下26分、13籃板、9抄截與6助攻，他表示，整個職業生涯練習了無數次的投籃，上下半場的表現差異僅在於下半場投進較多，重點是保持專注做正確的事。

林信寬替補貢獻14分、3籃板，他指出，末節自己展現的強勢進攻，是為了展現對勝利的渴望，並在場上拚盡全力，高錦瑋進帳11分、6助攻與5籃板，小高提到，賽前即預期這會是高強度賽事，大家在過程中都很專注，很高興團隊能拿下最後的勝利。

