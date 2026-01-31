自由電子報
體育 網球

澳網》最年輕生涯全滿貫聽牌 艾卡拉茲準備締造歷史紀錄

2026/01/31 21:44

艾卡拉茲。（法新社）艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽男單決戰週日登場，西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）迎來挑戰歷史紀錄的絕佳機會，若能順勢扳倒塞爾維亞38歲老將喬科維奇（Novak Djokovic），就締造最年輕「生涯全滿貫」等新猷，而且國際賭盤普遍看好。

二連霸的義大利衛冕者辛納（Jannik Sinner）爆冷遭到喬科維奇5盤逆襲後，第2種子艾卡拉茲已是奪冠大熱門，賠率優於志在大滿貫25冠的傳奇老將，若他於墨爾本公園攻頂，就以25歲又258天成為公開年代最年輕完成「生涯全滿貫」的男單球星。艾卡拉茲大滿貫6冠在手，包括2024、25年法國公開賽、2023、24年溫布頓錦標賽，以及2022、25年美國公開賽，如今首度問鼎澳網金盃。

目前公開年代僅5位男人，完成集滿四大賽單打冠軍的壯舉，除了澳網中央球場以他命名的1969年澳洲拉沃（Rod Laver），以及1999年美國阿格西（Andre Agassi），其餘正是「三巨頭」，即2009年瑞士費德爾（Roger Federer）、2010年西班牙納達爾（Rafael Nadal）、2016年喬科維奇；其中喬帥唯一3回達成，納達爾則保有24歲又88天的最年輕紀錄。

艾卡拉茲已是公開年代最年輕打進四大賽、同時也是連續四項男單決戰的超級新星，就差最後一步，即將超越同胞納達爾改寫新頁，並且榮膺史上第6人。

