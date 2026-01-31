澳網》蕾巴金娜堅持「相信自己」扭轉頹勢打下大滿貫第2冠

蕾巴金娜。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕蕾巴金娜（Elena Rybakina）歷經3盤激戰，扳倒白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），淡定從容的哈薩克第5種子首獲澳洲網球公開賽女單冠軍，賽後透露贏球關鍵就在於「相信自己」。

冠軍戰決勝盤0：3落後時，蕾巴金娜拒絕重蹈3年前澳網決賽慘遭莎巴蓮卡逆襲的覆轍，「相信自己、相信自己、相信自己！」由於身後團隊經常這樣提醒，26歲的她決定不再自我懷疑，沉著穩定打好眼前每顆球，逐漸把壓力丟還給曾兩度墨爾本公園奪冠的勁敵，「2023年決賽非常膠著，我覺得這次如果想獲得機會，可能需要冒著更大的風險，勇敢放手一搏。我很慶幸落後時冷靜下來，不再感到沮喪，而是專注每一分，努力縮小差距。」

始終神色自如的蕾巴金娜，最終戲劇性倒趕5局，後來居上甜蜜復仇，並繼2022年溫布頓錦標賽笑擁大滿貫第2冠，也讓球運多舛的她，揮別近年來飽受健康與場外問題所苦的陰霾，「我一直相信自己能重回巔峰。當然，每個人都會經歷起伏，或許我再也無法重返決賽，甚至拿不到獎盃，但這一切都與努力有關，所有經歷讓我學習成長許多。」

蕾巴金娜。（美聯社）

