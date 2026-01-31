自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》蕾巴金娜堅持「相信自己」扭轉頹勢打下大滿貫第2冠

2026/01/31 23:09

蕾巴金娜。（路透）蕾巴金娜。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕蕾巴金娜（Elena Rybakina）歷經3盤激戰，扳倒白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），淡定從容的哈薩克第5種子首獲澳洲網球公開賽女單冠軍，賽後透露贏球關鍵就在於「相信自己」。

冠軍戰決勝盤0：3落後時，蕾巴金娜拒絕重蹈3年前澳網決賽慘遭莎巴蓮卡逆襲的覆轍，「相信自己、相信自己、相信自己！」由於身後團隊經常這樣提醒，26歲的她決定不再自我懷疑，沉著穩定打好眼前每顆球，逐漸把壓力丟還給曾兩度墨爾本公園奪冠的勁敵，「2023年決賽非常膠著，我覺得這次如果想獲得機會，可能需要冒著更大的風險，勇敢放手一搏。我很慶幸落後時冷靜下來，不再感到沮喪，而是專注每一分，努力縮小差距。」

始終神色自如的蕾巴金娜，最終戲劇性倒趕5局，後來居上甜蜜復仇，並繼2022年溫布頓錦標賽笑擁大滿貫第2冠，也讓球運多舛的她，揮別近年來飽受健康與場外問題所苦的陰霾，「我一直相信自己能重回巔峰。當然，每個人都會經歷起伏，或許我再也無法重返決賽，甚至拿不到獎盃，但這一切都與努力有關，所有經歷讓我學習成長許多。」

蕾巴金娜。（美聯社）蕾巴金娜。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中