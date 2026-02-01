自由電子報
體育 即時新聞

韓職》KBO單季50轟「怪物洋砲」 當年休賽季5度遭DFA

2026/02/01 07:00

狄亞茲。（資料照）狄亞茲。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕旅美台將鄭宗哲昨天遭國民指定讓渡（DFA），1個多月以來他已4度遭DFA，事實上，現效力韓職三星獅的一壘洋砲狄亞茲（Lewin Diaz），過去在美職也曾歷經1個多月被5度DFA的命運，後來轉戰韓職加盟三星，去年他狂掃50轟，打下破KBO紀錄的158分打點，成為韓職頂級洋砲。

29歲的狄亞茲具3年大聯盟資歷，2022年球季結束他先後遭馬林魚、海盜、金鶯、勇士DFA，後來金鶯撿回來又將他DFA，最終下放小聯盟3A，近2個月5度遭DFA。

狄亞茲大聯盟生涯出賽112場，累計打擊率1成81，另有13轟和27分打點，前年季中他從墨西哥聯盟轉戰韓職加盟三星，去年打擊大爆發，全勤出賽144場狂掃50轟、打下158分打點，打擊率3成14，OPS攻擊指數高達1.025，拿下全壘打和打點雙冠王，季後獲大幅加薪，簽下1年最高總值160萬美元合約，其中簽約金20萬美元，年薪130萬美元，另有10萬美元激勵獎金。

去年季末狄亞茲在隊友吳昇桓引退賽敲出第50轟，成為韓職史上第1位單季50轟的洋砲，同時一整季打下破KBO紀錄的158分打點，攻擊指數破表，當年美職休賽季5度遭DFA已成過眼雲煙，如今他已是KBO最恐怖的暴力重砲手。

