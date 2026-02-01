自由電子報
體育 即時新聞

喬治違反禁藥規定遭禁賽25場　76人戰力受挫

2026/02/01 02:00

〔中央社〕費城76人隊前鋒喬治（Paul George）因違反美國職業籃球聯盟（NBA）的禁藥計畫規定，今天上午被處以無薪禁賽25場的處分。

路透社報導，喬治的禁賽令將從今晚76人主場迎戰紐奧良鵜鶘時生效，預計可於3月25日復出。

喬治在提供給美國體育頻道ESPN的聲明表示：「過去幾年，我多次談到心理健康的重要性。近期我在替自身問題尋求治療的過程中，誤服了不當藥物。」他說：「我對自己的行為負起完全責任，並針對我在這個過程中的錯誤決定，向76人隊、我的隊友以及費城球迷道歉。」

他說：「我會利用這段期間，確保身心狀態都調整到最佳，以便回歸時對球隊有所貢獻。」

35歲的喬治本季出賽27場皆為先發，場均16.0分、5.1籃板與3.7助攻。他在季初曾因休賽期間左膝手術復原不及而缺席12場比賽。

喬治9度入選明星賽，2024-25賽季是在他與76人簽下4年2億1200萬美元合約後的首季，當季出賽41場。

在76人之前，喬治曾效力印第安納溜馬、奧克拉荷馬市雷霆和洛杉磯快艇。他生涯累積出賽935場，其中887場先發，場均20.5分、6.2籃板及3.7助攻。（編譯：蔡佳敏）1150201

