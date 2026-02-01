自由電子報
體育 網球

澳網》謎樣冰雪女王 蕾巴金娜讓對手和外界捉摸不透

2026/02/01 06:57

蕾巴金娜。（法新社）蕾巴金娜。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕蕾巴金娜（Elena Rybakina）歷經3盤激戰，扳倒白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），首獲澳洲網球公開賽女單冠軍，這位充滿謎團的「冰雪女王」，迄今仍讓對手和外界捉摸不透。

26歲的蕾巴金娜，擁有184公分高䠷身材，擅長重砲發球及底線強抽，更特別的是，她在場上始終面無表情，不會露出一絲情緒波動，在南半球酷暑的墨爾本公園，形同「冰雪女王」般冷血無情橫掃群芳，自2022年溫布頓錦標賽以來，職業生涯大滿貫第2冠到手，也回報3年前澳網決賽遭莎巴蓮卡逆轉之仇。4強落敗的美國老將佩古拉（Jessica Pegula）如此形容：「你知道她看起來很冷靜。實際上她什麼心情都不會展露出來，你永遠不知道她是生氣、興奮，或者心情不好，但她總是如此堅強。」

蕾巴金娜最新WTA世界女單排名，週一將從第5回升至追平職業生涯最佳的第3，臨場抗壓性十足的她，也成為自1975年電腦排名制度建立以來，史上最會打贏現任球后的「沉默殺手」，迄今戰績9勝6負、勝率達60%，甚至超越退役美國名將小威廉絲（Serena Williams）的58.6%。

莫斯科出生的蕾巴金娜，19歲從俄國轉籍哈薩克，卻大多待在斯洛伐克和杜拜訓練，原本克羅埃西亞教練武科夫（Stefano Vukov）2024年涉嫌精神虐待球員遭到WTA禁賽，一度休兵的蕾巴金娜卻否認自己是受害者，雙方去年夏天重新合作，又攜手在利雅德年終賽和現今澳網奪冠，從本人到團隊似乎都迷霧重重，足讓「冰雪女王」增添更多神秘色彩。

