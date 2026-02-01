自由電子報
經典賽》大谷翔平確定無緣鬼神二刀流！道奇主帥曝：是他自己的決定

2026/02/01 07:29

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天舉辦球迷見面會，總教練羅伯斯（Dave Roberts）宣布，日本二刀流巨星大谷翔平，將不會在3月登場的世界棒球經典賽中登板投球。

2023年第五屆經典賽，大谷翔平二刀流出擊，打擊方面合計23打數敲10安，包含4支二壘安打、1轟，8分打點，打擊三圍.435/.606/.739，攻擊指數1.345；投球部分，登板3場拿下2勝和1次救援成功，合計9.2局飆11次三振，包含冠軍賽擔任守護神，成功三振當時天使隊友楚奧特（Mike Trout），防禦率1.86，強投豪打榮獲大會MVP。

大谷因手肘手術，2024年球季以全職指定打擊身分出賽，去年季中才解封二刀流，今年球季預計將迎來2023年首次完整二刀流賽季，也因此他是否能在本屆經典賽登板，成為外界關注焦點。今天道奇總教練羅伯斯明言，大谷不會在WBC投球，並表示是大谷自己的決定，如果大谷想投，道奇球團願意放行。

「我不確定他去年投了多少局，但如果能把整個休季用來完整調整，我期待他在例行賽的投球局數能比去年增加。」談及大谷這項決定，羅伯斯坦言一點也不意外，同時補充：「但我也不會說我感到鬆一口氣，他很清楚自己去年的節奏，現在為了能在2026年以二刀流身分出賽，他讓自己處於萬全準備狀態，我認為這是正確的決定。」

關於本季對於「投手大谷」的使用方式，羅伯斯表示，應該不會是固定「投1休5」或「投1休6」，「我們會給他更多時間，因此登板間隔會拉長，除此之外，也不會只是讓他投2、3局而已。」

