經典賽》大票大聯盟巨星因保險無緣參賽！外媒爆波多黎各恐怕不打了

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於3月盛大開打，波多黎各原先有望打造大聯盟頂尖戰隊，然而根據外媒爆料，不少陣中大咖巨星都因保險問題無緣參賽，情況嚴重到讓波多黎各方面感到相當不滿，該國棒球總會主席奎里斯（José Quiles）更透露，波多黎各考慮退賽。

昨天波多黎各當家球星、隊長林多（Francisco Lindor）才因保險原因宣布退賽，根據大聯盟記者高梅茲（Héctor Gómez）報導，除了林多，包含柯瑞亞（Carlos Correa）、艾圖維（Jose Altuve）、狄亞茲（Edwin Diaz）、貝里歐斯（Jose Berrios）、卡拉提尼（Victor Caratini）、帕岡（Emilio Pagan）等多位大聯盟球星，都傳出未能獲得保險，若強行參賽恐怕無法組成有競爭力的陣容。

根據《今日美國》報導，依照大聯盟規定，所有在40人名單中的球員都必須擁有保險，以防在經典賽期間受傷造成例行賽缺席，球團能夠獲得保障；上屆波多黎各就有狄亞茲與艾圖維受傷，當時都有保險，因此薪資仍照常給付，但並非由球團負擔。

波多黎各上屆打進複賽排名第6名，此次被分在A組，與古巴、加拿大、巴拿馬、哥倫比亞同組，前紅雀明星捕手莫里納（Yadier Molina）是本屆總教練。如今多位大咖球星恐怕都因保險問題無緣參賽，波多黎各將面臨退賽危機。

