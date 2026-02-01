自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》大票大聯盟巨星因保險無緣參賽！外媒爆波多黎各恐怕不打了

2026/02/01 07:58

林多。（資料照，法新社）林多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於3月盛大開打，波多黎各原先有望打造大聯盟頂尖戰隊，然而根據外媒爆料，不少陣中大咖巨星都因保險問題無緣參賽，情況嚴重到讓波多黎各方面感到相當不滿，該國棒球總會主席奎里斯（José Quiles）更透露，波多黎各考慮退賽。

昨天波多黎各當家球星、隊長林多（Francisco Lindor）才因保險原因宣布退賽，根據大聯盟記者高梅茲（Héctor Gómez）報導，除了林多，包含柯瑞亞（Carlos Correa）、艾圖維（Jose Altuve）、狄亞茲（Edwin Diaz）、貝里歐斯（Jose Berrios）、卡拉提尼（Victor Caratini）、帕岡（Emilio Pagan）等多位大聯盟球星，都傳出未能獲得保險，若強行參賽恐怕無法組成有競爭力的陣容。

根據《今日美國》報導，依照大聯盟規定，所有在40人名單中的球員都必須擁有保險，以防在經典賽期間受傷造成例行賽缺席，球團能夠獲得保障；上屆波多黎各就有狄亞茲與艾圖維受傷，當時都有保險，因此薪資仍照常給付，但並非由球團負擔。

波多黎各上屆打進複賽排名第6名，此次被分在A組，與古巴、加拿大、巴拿馬、哥倫比亞同組，前紅雀明星捕手莫里納（Yadier Molina）是本屆總教練。如今多位大咖球星恐怕都因保險問題無緣參賽，波多黎各將面臨退賽危機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中