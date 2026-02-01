MLB》道奇不放行打經典賽！佐佐木朗希吐心聲 點出新球季最大課題

佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天舉辦球迷感謝見面會「DodgerFest」，令和怪物「佐佐木朗希」出席活動，被問及無緣代表衛冕軍日本參加3月的世界棒球經典賽，他也道出內心話。

佐佐木朗希在上屆經典賽表現亮眼，投7.2局飆出11次三振，拿下1勝，防禦率3.52，每局被上壘率1.09，更多次向世界展示破100英哩火球。去年佐佐木朗希透過入札制度旅美加盟道奇，然而卻因右肩夾擠症候群進入60天傷兵名單，直到季末才以後援身分回歸。休季道奇也擔憂他的傷勢，決定不放行他參加經典賽。

今天在球迷感謝見面會上，佐佐木朗希談到無緣本屆經典賽時表示：「無論任何時候，我都很想在那樣特別的舞台上比賽，這次其實也是這麼想的，但和球團討論後，球團作出這樣的判斷，因此目前我會把重心放在為新賽季做好準備。」

道奇預計今年球季會讓佐佐木朗希重返先發輪值，回顧自己的菜鳥球季，佐佐木朗希坦言：「雖然能在賽季末以不錯的狀態收尾，但我還有很多課題要面對。因此我會在休季好好檢視自己，也為今年做好充分準備。」

佐佐木朗希提到，自己必須學會用正確的投球動作，以避免不必要的消耗，同時也要再進一步強化體能，「並沒有保證一定會有屬於我的位置，我會在春訓期間努力拿出好表現，爭取擠進先發輪值。」

