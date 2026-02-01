MLB》10年7億美元鉅約成道奇「邪惡帝國」導火線？大谷翔平回應了

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽2連霸的衛冕軍道奇，休季繼續展現「邪惡帝國」本色，砸重金搶下FA最大咖終結者狄亞茲（Edwin Díaz）與打者塔克（Kyle Tucker）引發眾怒，對此當家二刀流巨星大谷翔平也有所回應。

道奇自2024年季前以10年7億美元簽下大谷翔平後，正式擦亮新邪惡帝國招牌，近年連續補進山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）等超級巨星，此休季又多了狄亞茲與塔克，來季團隊薪資將突破4億美元大關，加上天文數字等級的豪華稅與延遲付款，讓棒壇不少人士直言，道奇正在摧毀棒球。

請繼續往下閱讀...

道奇今天舉辦球迷感謝見面會「DodgerFest」，大谷翔平也被問及球隊休季補強，以及外界稱呼「邪惡帝國」的看法。他表示：「我的合約就是我的合約，我所做的就是在那個當下，全力投入、致力於贏球。我認為我們每一年都在朝那個方向前進，對道奇球迷來說，這應該是個很棒的休賽季。」

大谷強調，身為球員，他能做的就是每天把比賽打好，同時也幽默回應：「這應該代表球團經營得非常好吧！我不是在經營道奇，但我覺得我們的管理層真的很出色。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法