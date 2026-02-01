自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》10年7億美元鉅約成道奇「邪惡帝國」導火線？大谷翔平回應了

2026/02/01 08:47

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽2連霸的衛冕軍道奇，休季繼續展現「邪惡帝國」本色，砸重金搶下FA最大咖終結者狄亞茲（Edwin Díaz）與打者塔克（Kyle Tucker）引發眾怒，對此當家二刀流巨星大谷翔平也有所回應。

道奇自2024年季前以10年7億美元簽下大谷翔平後，正式擦亮新邪惡帝國招牌，近年連續補進山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）等超級巨星，此休季又多了狄亞茲與塔克，來季團隊薪資將突破4億美元大關，加上天文數字等級的豪華稅與延遲付款，讓棒壇不少人士直言，道奇正在摧毀棒球。

道奇今天舉辦球迷感謝見面會「DodgerFest」，大谷翔平也被問及球隊休季補強，以及外界稱呼「邪惡帝國」的看法。他表示：「我的合約就是我的合約，我所做的就是在那個當下，全力投入、致力於贏球。我認為我們每一年都在朝那個方向前進，對道奇球迷來說，這應該是個很棒的休賽季。」

大谷強調，身為球員，他能做的就是每天把比賽打好，同時也幽默回應：「這應該代表球團經營得非常好吧！我不是在經營道奇，但我覺得我們的管理層真的很出色。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中