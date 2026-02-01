自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》山本缺席見面會！大谷翔平瘋狂調侃：我又不是世界大賽MVP

2026/02/01 09:09

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽2連霸的衛冕軍道奇，今天舉辦球迷感謝見面會，不過日本三本柱「3缺1」，奪下世界大賽MVP的山本由伸並未出席，對此身為學長的大谷翔平也趁機瘋狂調侃學弟，逗得現場球迷笑開懷。

大谷翔平今天與佐佐木朗希一同在球迷見面會上受訪，被主持人問及比賽當天會吃幾個飯糰，大谷幽默回應馬上逗笑全場：「我也不太清楚，我覺得吃最多飯糰的應該是由伸吧！」

大谷過去曾在個人社群媒體上把山本比喻成小獅子來調侃他，主持人追問，山本在歷經去年世界大賽洗禮後，是否已經蛻變為雄獅，妙語如珠的大谷又說：「我本來以為他長大了，但今天那傢伙沒來，我覺得他大概還是個小寶寶吧！」

山本由伸去年化身道奇王牌投手，世界大賽拿下3勝0敗，防禦率1.02，更在G7「中0日」後援2.2局無失分幫助道奇奪冠，拿下世界大賽MVP。主持人也開玩笑吐槽，連身為4屆MVP得主的大谷都來到見面會現場，大谷再度開酸：「我又不是世界大賽MVP！」

談到在日本的人氣，大谷表示近期他沒有回日本，所以其實不大清楚。主持人半開玩笑表示，會不會連大谷的「SEIKO」代言都被山本搶走，大谷立刻笑著否認：「SEIKO已經跟我合作好幾年了，應該是輪不到山本君啦！」

大谷翔平、佐佐木朗希。（美聯社）大谷翔平、佐佐木朗希。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中