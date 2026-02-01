MLB》山本缺席見面會！大谷翔平瘋狂調侃：我又不是世界大賽MVP

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽2連霸的衛冕軍道奇，今天舉辦球迷感謝見面會，不過日本三本柱「3缺1」，奪下世界大賽MVP的山本由伸並未出席，對此身為學長的大谷翔平也趁機瘋狂調侃學弟，逗得現場球迷笑開懷。

大谷翔平今天與佐佐木朗希一同在球迷見面會上受訪，被主持人問及比賽當天會吃幾個飯糰，大谷幽默回應馬上逗笑全場：「我也不太清楚，我覺得吃最多飯糰的應該是由伸吧！」

大谷過去曾在個人社群媒體上把山本比喻成小獅子來調侃他，主持人追問，山本在歷經去年世界大賽洗禮後，是否已經蛻變為雄獅，妙語如珠的大谷又說：「我本來以為他長大了，但今天那傢伙沒來，我覺得他大概還是個小寶寶吧！」

山本由伸去年化身道奇王牌投手，世界大賽拿下3勝0敗，防禦率1.02，更在G7「中0日」後援2.2局無失分幫助道奇奪冠，拿下世界大賽MVP。主持人也開玩笑吐槽，連身為4屆MVP得主的大谷都來到見面會現場，大谷再度開酸：「我又不是世界大賽MVP！」

談到在日本的人氣，大谷表示近期他沒有回日本，所以其實不大清楚。主持人半開玩笑表示，會不會連大谷的「SEIKO」代言都被山本搶走，大谷立刻笑著否認：「SEIKO已經跟我合作好幾年了，應該是輪不到山本君啦！」

大谷翔平、佐佐木朗希。（美聯社）

