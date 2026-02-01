MLB》為守二壘拒絕複數年合約！3屆打擊王阿拉耶茲1年3.8億當巨人

阿拉耶茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者卡斯提洛（Jorge Castillo）報導，3屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arráez）以1年約轉戰巨人；《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）補充，這是一張1200萬美元（約新台幣3.79億）合約。

28歲的阿拉耶茲是著名的安打機器，靠著精湛的擊球（contact）技巧與極不容易被三振的特性，生涯打擊率高達0.317位居現役之冠，曾拿下3屆打擊王、入選3屆全明星賽，上季效力教士敲出181安高居國聯之冠；然而他的缺陷也相當明顯，軟弱的擊球初速造成他長打偏低，去年16.7%的強勁擊球率（hard-hit rate）更是符合資格打者中墊底，OPS+99也創下生涯新低。

請繼續往下閱讀...

此外，阿拉耶茲在守備的限制上也是一大問題，自2023年以來，他的出局製造值（Outs Above Average，OAA）為「-35」，在大聯盟排名倒數第2，近年教士都讓他擔任一壘手或指定打擊。然而此休季阿拉耶茲計畫回到他2023年後就沒守過的二壘，而巨人願意給他這樣的機會，也讓他決定拒絕多份複數年合約報價，以1年短約轉戰舊金山。

巨人打線休季未有太多重大補強，先前傳出看上國民明星游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams）、金手套外野手巴德（Harrison Bader）與阿拉耶茲。而在交易阿布拉姆斯失敗後，巨人成功網羅巴德與阿拉耶茲，同時巨人新球季在內野的佈局也大致完成，阿拉耶茲將轉守二壘，三壘查普曼（Matt Chapman）、游擊阿德梅斯（Willy Adames）、一壘德弗斯（Rafael Devers），至於施密特（Casey Schmitt）和考斯（Christian Koss）預計擔任工具人，以減輕阿拉耶茲的守備負擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法