體育 棒球 MLB

MLB》「大谷翔平效應」造就最狂宇宙道奇？MVP強打佛里曼給出看法

2026/02/01 09:51

佛里曼、大谷翔平。（美聯社）佛里曼、大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇休季繼續展現「邪惡帝國」本色，砸重金搶下FA最大咖終結者狄亞茲（Edwin Díaz）與打者塔克（Kyle Tucker），展現挑戰3連霸野心。對此道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）受訪也坦言，必須向道奇球團高層致敬。

對於球隊在達成隊史首次2連霸後，在休季仍積極補強，36歲的佛里曼今天在球迷感謝見面會上表示：「球團展現強烈的獲勝欲望，並始終考慮到球迷的想法，致力於在球場上擊節最強戰力。能成為這個球團的一份子，感覺棒透了。」

道奇在2024年季前以10年7億美元合約簽下日本巨星大谷翔平，其合約高達97%是延期付款，使道奇近2年補強更加容易。根據《Spotrac》統計，道奇目前一共有多達10位球星的合約有延遲付款，總金額突破10億美元大關。

被問及這種情況是否超出預期，佛里曼回應：「這完全超乎我的想像，想當初大家可能都不明白這（延遲付款）具體意義何在。球團說，他這麼做是為了打造一支強隊，並且實際執行了這個計畫。我對球團衷心感到佩服，他們集結了具備卓越球技、且能融入休息室的球星，管理層的表現真的非常出色。」

