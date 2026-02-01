經典賽》因WBC新制無緣參賽！道奇冠軍功臣沮喪：我唯一的疑問是...

羅哈斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年世界大賽G7敲出追平轟、幫助道奇2連霸的36歲游擊老將羅哈斯（Miguel Rojas），因無法通過醫療保險審核，無緣代表委內瑞拉參加經典賽。羅哈斯今天在道奇球迷見面會上表達沮喪之情，同時也提出疑問，為何日本或美國不會遇到這種問題？

根據《EPSN》報導，經典賽今年新增一項規定，球員一旦滿 37 歲，就無法為合約投保，這也導致2月24日將滿37歲的羅哈斯與許多拉丁美洲資深球星無法參賽。羅哈斯今天受訪表示：「真的很難受，我連自己能否入選都不知道，我只是想要有一個機會，如果小組賽不能上，也希望能遞補入選，或者參與練習。我只是想為祖國隨時做好準備。」

保險成為今年經典賽賽前備受關注的議題，今天傳出由於波多黎各多位大聯盟頂級球星，因為被拒絕承擔保險而無緣參賽，進而導致波多黎各棒球總會主席奎里斯（José Quiles）公開表示考慮讓球隊退賽。

對此羅哈斯表示：「我唯一的疑問是，為什麼這種情況只發生在我們拉美國家，比如委內瑞拉、波多黎各，還有幾位多明尼加球員？我不認為美國或日本球員會遇到這種事。我不是想攻擊任何人或批評現況，但說到底，感覺這只會發生在想為拉美國家效力的球員身上，我希望能和大聯盟管理層討論一下這件事。」

《EPSN》引述消息人士指出，球員若符合以下5項準則之一，會被歸在「慢性」傷病，投保大不易，包含前一賽季累積進入傷兵名單達60天、前一賽季最後3場有2場因傷缺席、賽季結束後接受手術、生涯接受過不只1次手術，以及前一賽季8月最後一天仍待在傷兵名單。其餘類別「中等」或「低風險」，較容易獲得保險。

合約金額大小也可能影響投保成功率，然而儘管羅哈斯上季合約只有1年550萬美元，且未因傷缺陣，但年齡仍讓他無法投保。羅哈斯感嘆：「無法有機會披上國家隊戰袍參賽，而且是因為我快滿37歲而被剝奪這個機會，我覺得很不公平，也很不對。」

