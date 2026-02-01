MLB》交易來只打14場！傳洋基端合約給45轟外野 美媒分析補強選項

史雷特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季費盡千辛萬苦，終於搞定貝林傑（Cody Bellinger）的合約，然而也凸顯打線左傾的問題，目前正持續尋求外野右打者的補強，根據《The Athletic》記者庫提（Brendan Kuty）報導，洋基曾向33歲外野手史雷特（Austin Slater）提出報價。

先前《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）就曾透露，洋基看上史雷特與葛里查克（Randal Grichuk），當成補強右打板凳的人選，這與《The Athletic》記者庫提今天的消息一致，不過庫提補充，洋基休季曾向史雷特提出大聯盟合約，但球隊目前沒有正式鎖定特定目標，目前也尚未接近採取任何行動。

請繼續往下閱讀...

史雷特有9年大聯盟資歷，效力過巨人、紅人、金鶯與白襪，累積45轟、182分打點，上季史雷特在白襪出賽51場，之後被洋基交易至陣中，然而他到洋基後只出賽14場，就因左腿股二頭肌受傷躺進傷兵名單。史雷特生涯對戰左投的wRC+為119，符合洋基補強需求。

庫提指出，目前洋基第4號外野預計是左右開弓的「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez），但他上季站右打wRC+只有可憐的66；頂級外野新秀瓊斯（Spencer Jones）也可能準備登上大聯盟，但他同樣也是左打。而目前自由市場上還未簽約的右打外野，除了史雷特，還有馬提（Starling Marte）與潘姆（Tommy Pham）。

此外，洋基還想尋找一位能與左打的萊斯（Ben Rice）輪替一壘，上季效力洋基的372轟MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt），目前也仍是自由身；先前有報導指出，雙方都有意再續前緣。

