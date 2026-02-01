中職》平野惠一會日本駐台代表片山和之 分享棒球魅力

職棒中信兄弟總教練平野惠一昨日與日本駐台代表片山和之會餐。（圖擷取自日本台灣交流協會Facebook）

〔記者黃靖媗／台北報導〕職棒中信兄弟總教練平野惠一昨（1月31）日受邀於日本台灣交流協會舉辦的文化講座與談，並與日本駐台代表片山和之會餐。日台交流協會指出，平野惠一在座談中分享了自身學生時期經歷，以及台日棒球文化的異同與魅力。

職棒中信兄弟總教練平野惠一1月31日受邀於日本台灣交流協會舉辦的文化講座與談。（圖擷取自日本台灣交流協會Facebook）

日本台灣交流協會昨日舉辦「日台棒球觀點：平野惠一座談分享」文化講座，邀請職棒中信兄弟總教練平野惠一與談，由Podcast「鍵盤球探」的阿Yueh跟Danny共同擔任座談主持人，上、下午場合計吸引約300名學生與民眾參與。

日台交流協會透過臉書指出，上午場由日台交流協會新聞文化部長荒木直哉致詞開場，對熱愛棒球的學生們表達勉勵與期望；下午場由日台交流協會副代表高羽陽致詞，表達對台日棒球更加活絡發展的期許。

上午場主題「成為職棒選手的路上」，平野惠一談論了學生時期的經歷，以及踏入職業棒球的契機等經驗分享；下午場主題為「平野惠一談日台棒球文化」，透過熟悉日台職棒的平野監督的視角，深入探討雙方棒球文化的異同及魅力。

日台交流協會指出，平野惠一也與片山和之會餐，針對台日棒球交流進行意見交換。

日台交流協會表示，平野惠一作為現役教練並活躍於台灣職棒第一線，毫無保留地傳授經驗、帶來珍貴的分享，不僅增進大家對於台日棒球文化的認識，相信也讓許多參加者受到激勵與鼓舞，期待今後日本與台灣也持續切磋琢磨，並為棒球界創造更多傳奇。

