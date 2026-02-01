自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》平野惠一會日本駐台代表片山和之 分享棒球魅力

2026/02/01 11:22

職棒中信兄弟總教練平野惠一昨日與日本駐台代表片山和之會餐。（圖擷取自日本台灣交流協會Facebook）職棒中信兄弟總教練平野惠一昨日與日本駐台代表片山和之會餐。（圖擷取自日本台灣交流協會Facebook）

〔記者黃靖媗／台北報導〕職棒中信兄弟總教練平野惠一昨（1月31）日受邀於日本台灣交流協會舉辦的文化講座與談，並與日本駐台代表片山和之會餐。日台交流協會指出，平野惠一在座談中分享了自身學生時期經歷，以及台日棒球文化的異同與魅力。

職棒中信兄弟總教練平野惠一1月31日受邀於日本台灣交流協會舉辦的文化講座與談。（圖擷取自日本台灣交流協會Facebook）職棒中信兄弟總教練平野惠一1月31日受邀於日本台灣交流協會舉辦的文化講座與談。（圖擷取自日本台灣交流協會Facebook）

日本台灣交流協會昨日舉辦「日台棒球觀點：平野惠一座談分享」文化講座，邀請職棒中信兄弟總教練平野惠一與談，由Podcast「鍵盤球探」的阿Yueh跟Danny共同擔任座談主持人，上、下午場合計吸引約300名學生與民眾參與。

日台交流協會透過臉書指出，上午場由日台交流協會新聞文化部長荒木直哉致詞開場，對熱愛棒球的學生們表達勉勵與期望；下午場由日台交流協會副代表高羽陽致詞，表達對台日棒球更加活絡發展的期許。

上午場主題「成為職棒選手的路上」，平野惠一談論了學生時期的經歷，以及踏入職業棒球的契機等經驗分享；下午場主題為「平野惠一談日台棒球文化」，透過熟悉日台職棒的平野監督的視角，深入探討雙方棒球文化的異同及魅力。

日台交流協會指出，平野惠一也與片山和之會餐，針對台日棒球交流進行意見交換。

日台交流協會表示，平野惠一作為現役教練並活躍於台灣職棒第一線，毫無保留地傳授經驗、帶來珍貴的分享，不僅增進大家對於台日棒球文化的認識，相信也讓許多參加者受到激勵與鼓舞，期待今後日本與台灣也持續切磋琢磨，並為棒球界創造更多傳奇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中