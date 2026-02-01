MLB》209轟柏格曼遠走芝加哥！紅襪想挖腳小熊2屆金手套與潛力新星

柏格曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯209轟的明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）休季跳出與紅襪合約，以5年1.75億美元轉戰小熊，新球季遠走芝加哥。根據美媒爆料，紅襪如今盯上小熊內野核心，想透過交易填補柏格曼的三壘空缺。

根據《波士頓環球報》記者史派爾（Alex Speier）報導，紅襪目前仍在尋找一名內野手，但據多位消息人士透露，自從紅襪簽下明星左投蘇雷亞斯（Ranger Suárez）以來，補強進度幾乎毫無進展，特別是在交易市場上。業界普遍認為，紅襪目前的補強重心已轉向守備能力優先、且具備穩定上壘能力的打者，而非長程火力。

報導指出，按照此邏輯，小熊就成了紅襪非常有趣的潛在交易對象。隨著柏格曼加盟，小熊陣中目前擁有2屆金手套二壘手霍納（Nico Hoerner），以及能勝任二、三壘24歲潛力新星蕭（Matt Shaw）。消息來源透露，小熊對這兩人的交易對話持開放態度，而紅襪也是眾多詢問的球隊之一。

《MLBTR》指出，如果紅襪與小熊達成交易，確實會帶點諷刺意味。然而早在柏格曼真正加盟小熊前，有關霍納與蕭的交易傳聞就已經鬧得沸沸揚揚，據傳洋基、巨人與水手都曾對霍納表達興趣，雖然小熊願意聆聽對霍納的報價，但目前並沒有太多跡象顯示小熊真的會把他送走。

