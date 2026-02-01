自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》209轟柏格曼遠走芝加哥！紅襪想挖腳小熊2屆金手套與潛力新星

2026/02/01 11:59

柏格曼。（資料照，法新社）柏格曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯209轟的明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）休季跳出與紅襪合約，以5年1.75億美元轉戰小熊，新球季遠走芝加哥。根據美媒爆料，紅襪如今盯上小熊內野核心，想透過交易填補柏格曼的三壘空缺。

根據《波士頓環球報》記者史派爾（Alex Speier）報導，紅襪目前仍在尋找一名內野手，但據多位消息人士透露，自從紅襪簽下明星左投蘇雷亞斯（Ranger Suárez）以來，補強進度幾乎毫無進展，特別是在交易市場上。業界普遍認為，紅襪目前的補強重心已轉向守備能力優先、且具備穩定上壘能力的打者，而非長程火力。

報導指出，按照此邏輯，小熊就成了紅襪非常有趣的潛在交易對象。隨著柏格曼加盟，小熊陣中目前擁有2屆金手套二壘手霍納（Nico Hoerner），以及能勝任二、三壘24歲潛力新星蕭（Matt Shaw）。消息來源透露，小熊對這兩人的交易對話持開放態度，而紅襪也是眾多詢問的球隊之一。

《MLBTR》指出，如果紅襪與小熊達成交易，確實會帶點諷刺意味。然而早在柏格曼真正加盟小熊前，有關霍納與蕭的交易傳聞就已經鬧得沸沸揚揚，據傳洋基、巨人與水手都曾對霍納表達興趣，雖然小熊願意聆聽對霍納的報價，但目前並沒有太多跡象顯示小熊真的會把他送走。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中