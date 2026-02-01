NBA》湖人等多隊超想要！國王三方交易送走優質3D後衛 換騎士前鋒

騎士與國王做交易，送出杭特換來施洛德等人。（取自ESPN X）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，騎士與國王達成交易，騎士送出前鋒杭特（De'Andre Hunter），向國王換來後衛艾利斯（Keon Ellis）。

報導指出這是一筆三方交易，完整交易包裹為騎士送出杭特，向國王換來艾利斯與資深後衛「德國小跑車」施洛德（Dennis Schroder），另外，公牛也從國王獲得長人射手薩里奇（Dario Saric）與2枚未來次輪籤。

查拉尼亞指出，騎士靠著交易杭特後加強後場深度，且省下5000萬美元的薪水與豪華稅；而國王則得到經驗豐富的3A側翼好手，也增添陣容彈性，包含轉正近期表現亮眼的年輕中鋒卡德威爾（Dylan Cardwell）的雙向合約。

這筆交易中最值得關注的莫過於艾利斯，26歲的他本季是交易市場上最被關注的球員之一，由於他低薪加上能投三分也具備大鎖特質，其高CP值吸引包含湖人等多支球隊興趣。艾利斯本季在國王出賽43場，場均17.6分鐘貢獻5.6分1.3籃板1.1抄截，三分命中率36.8%。

艾利斯。（資料照，美聯社）

