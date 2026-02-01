自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》湖人等多隊超想要！國王三方交易送走優質3D後衛 換騎士前鋒

2026/02/01 12:31

騎士與國王做交易，送出杭特換來施洛德等人。（取自ESPN X）騎士與國王做交易，送出杭特換來施洛德等人。（取自ESPN X）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，騎士與國王達成交易，騎士送出前鋒杭特（De'Andre Hunter），向國王換來後衛艾利斯（Keon Ellis）。

報導指出這是一筆三方交易，完整交易包裹為騎士送出杭特，向國王換來艾利斯與資深後衛「德國小跑車」施洛德（Dennis Schroder），另外，公牛也從國王獲得長人射手薩里奇（Dario Saric）與2枚未來次輪籤。

查拉尼亞指出，騎士靠著交易杭特後加強後場深度，且省下5000萬美元的薪水與豪華稅；而國王則得到經驗豐富的3A側翼好手，也增添陣容彈性，包含轉正近期表現亮眼的年輕中鋒卡德威爾（Dylan Cardwell）的雙向合約。

這筆交易中最值得關注的莫過於艾利斯，26歲的他本季是交易市場上最被關注的球員之一，由於他低薪加上能投三分也具備大鎖特質，其高CP值吸引包含湖人等多支球隊興趣。艾利斯本季在國王出賽43場，場均17.6分鐘貢獻5.6分1.3籃板1.1抄截，三分命中率36.8%。

艾利斯。（資料照，美聯社）艾利斯。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中