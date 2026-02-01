中職》兄弟捕手有新希望 全隊最早到球場的選手

陳統恩。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中信兄弟平野惠一昨受邀於日本台灣交流協會舉辦的文化講座與談，並與日本駐台代表片山和之會餐，面對球迷提問，他透露陳統恩今年會是二號捕手的候選，「他必須把握住這次的機會。」

中信去年讓高宇杰蹲捕101場，有96場先發，兩項數據都是全聯盟最多，昨有球迷提問中信的捕手戰力，平野談到去年蹲捕百場的高宇杰，透露有次在自己的面前哭，詢問他為何是福來喜先發，「職業選手渴望上場的心態是非常重要的。」

中信在2022年破天荒找來外籍捕手福來喜，當年單季先發蹲捕65場，包含當時聯盟近10年最長的連續25場先發蹲捕，高宇杰一度苦等39天才又先發，單季只有26場先發，不過最終福來喜在2022年率隊奪下總冠軍，並進帳捕手的金手套和最佳十人。

平野惠一回顧去年賽季曾跟高宇杰說，想休息隨時跟他說，但高宇杰整季並未喊累，只有捕手教練評估狀況不行才換人，最終高宇杰在百場蹲捕繳出守備率9成94的成績，可惜在金手套競爭不敵蔣少宏。

不過今年高宇杰遇上競爭者，去年在他休養期間，陳統恩頂替蹲捕23場，包含17場先發沒有失誤，阻殺率5成。平野惠一昨天談到二號捕手，直言陳統恩是高宇杰也推薦的人選，「他是全隊最早到球場的人，休假日也會自主訓練。」並期許他要把握今年的機會。

