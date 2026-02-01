自由電子報
NBA》狀元太狂！獨行俠「旗子哥」猛砍34分鬼神雙十 刷新歷史紀錄

2026/02/01 13:22

佛拉格。（美聯社）佛拉格。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天與火箭再度上演「德州內戰」，雖然107：111輸球，但狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）再繳超狂之作，狂轟全場最高34分，連續2戰完成鬼神雙十，寫下歷史紀錄。

佛拉格昨天面對黃蜂，與同樣是新秀的神射手庫尼普爾（Kon Knueppel）互別苗頭，最終佛拉格以29投20中，砍下超狂的49分10籃板，成為史上最年輕單場拿超過45分的球員，同時打破獨行俠隊史菜鳥最狂紀錄，甚至也是史上第1位單場至少45分、10籃板的新秀。

今天佛拉格延續火燙手感，上場39分鐘25投13中包含1科三分球，攻下34分外帶12籃板5助攻，另外還有1火鍋。根據NBA官方紀錄，佛拉格以19歲又41天的年紀，成為史上最年輕連續2場比賽繳出30分雙十的球員。可惜獨行俠仍不敵火箭，先前4連勝後近期吞下4連敗，目前19勝30敗位居西部第11名。

火箭拿下2連勝，目前30勝17敗位居西部第4名，本季與獨行俠「德州內戰」最終部曲告捷，雙方各拿2勝。此役火箭6人得分上雙，湯普森（Amen Thompson）攻下全隊最高21分，外帶8籃板9助攻準大三元，史密斯（Jabari Smith Jr.）19分8籃板，伊森（Tari Eason）17分7籃板3助攻，申根（Alperen Sengun）14分14籃板7助攻，杜蘭特（Kevin Durant）與奧柯吉（Josh Okogie）各拿13分。

