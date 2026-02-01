嘉義之光！葉瑀綺奪世界青少年跆拳道選拔錦標賽金牌

葉瑀綺（左二）奪得2026世界青少年跆拳道選拔錦標賽金牌。（嘉義市政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕來自嘉義市、就讀嘉華中學的跆拳道好手葉瑀綺，日前於「2026世界青少年跆拳道選拔錦標賽」中表現亮眼，奪得女子組49公斤級金牌，取得國家代表隊資格，為台灣、為嘉義市爭光，嘉義市政府送上市長黃敏惠紅榜，恭喜葉瑀綺獲得佳績。

黃敏惠表示，來自嘉義市的孩子站上世界舞台，無比驕傲，金牌背後是辛苦訓練與堅持不懈，是對夢想永不放棄的最佳寫照，葉瑀綺不畏訓練艱難，帶著「永不放棄的KANO」精神，讓世界看見台灣，也看見來自嘉義市的孩子的實力與韌性，市府持續支持基層體育發展，打造更完善的訓練環境，陪伴孩子們走向國際舞台、勇敢追逐世界夢想。

市府教育處長郭添財說，市府扎根國中小基層體育發展，系統性培育體育人才，葉瑀綺畢業於垂楊國小、北興國中，就讀嘉華中學，曾奪得2023年全國青少年跆拳道錦標賽女子組49公斤級金牌、2024年世界中學運動會跆拳道女子組49公斤級銀牌、2024年全國中等學校運動會國女組49公斤級金牌、2025年全國中等學校運動會高女組跆拳道對打49公斤級銀牌，本次奪得2026世界青年跆拳道錦標賽國家代表隊選拔賽女子組49公斤級金牌，實力備受肯定。

市府表示，葉瑀綺的優異表現，展現嘉義市基層體育培育的成果，更鼓舞更多年輕學子勇敢追夢，未來將持續深化校園體育與競技運動發展，讓更多嘉義孩子在世界舞台上發光發熱。

嘉義市政府送上紅榜恭喜葉瑀綺獲得佳績。（嘉義市政府提供）

