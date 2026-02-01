自由電子報
體育 休閒運動 路跑

路跑》亞瑟士接力賽跑進山林 陳庭妮：多巴胺分泌超過100倍！

2026/02/01 13:40

陳庭妮。（記者吳孟儒攝）陳庭妮。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／南投報導〕ASICS RUN 2026 路跑賽今天在溪頭自然教育園區登場，賽事以經典接力賽制為核心，品牌形象大使陳庭妮，也邀請好友組隊參賽，和跑者一起享受獨特的山林氛圍，她說：「真的很有趣，跑膩都市可以來，這裡的山路讓你舉步維艱，但跑完多巴胺分泌比平常超過100倍！」

本屆賽事共計 295 隊、逾千位跑友熱情響應，最終由「ASICS META」 隊以 1 小時 34 分 25 秒完賽，勇奪冠軍；女子組由「我每天都溪頭隊」以 2 小時 20分 48 秒完賽，拿下首屆「魅力賞」，為賽事寫下全新篇章。

本屆 ASICS RUN 首度推出女子組，品牌形象大使陳庭妮便與好友組隊參與，與跑者一同站上起跑線，她分享，這次和朋友組隊參加女子組，以隊名「還沒準備好」，呼籲大家勇於挑戰，全力以赴面對困難！期望透過自身參與，鼓勵更多女性勇敢踏出第一步，將運動融入生活之中。

ASICS RUN 女子組在山林賽道中展現團隊合作精神，共同完成新年挑戰。獲得「魅力賞」的隊伍 「我每天都溪頭」跑者林良璟也分享：「這次跟跑班朋友報名參與，開心感受一起完賽的凝聚力。參賽前也練習過許多爬升賽道，做好萬全準備。活動氛圍真的很棒，未來也會推薦朋友一起報名參賽！」

ASICS 持續提倡「Move your body, move your mind」的精神，鼓勵人們藉由運動或戶外活動，提升身心靈狀態，而本屆除了精彩的接力路跑賽事，同步規劃生態導覽、香氛蠟燭手作、森林瑜珈等多項賽前活動。其中結合溪頭特色的森林瑜珈課程，讓跑者在綠意環繞的場域中伸展，放慢節奏，沉浸在山林舒適氛圍之中。

陳庭妮為女子組第一名頒獎。（記者吳孟儒攝）陳庭妮為女子組第一名頒獎。（記者吳孟儒攝）

陳庭妮。（記者吳孟儒攝）陳庭妮。（記者吳孟儒攝）

陳庭妮。（記者吳孟儒攝）陳庭妮。（記者吳孟儒攝）

