NBA》直呼詹姆斯現役最過譽球星！太陽惡棍：管你是詹皇還是我阿嬤

2026/02/01 14:24

布魯克斯（右）稱詹姆斯是現役最過譽球星。（資料照，美聯社）布魯克斯（右）稱詹姆斯是現役最過譽球星。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）一向直來直往，特別是每當面對詹姆斯（LeBron James）時，這位聯盟「惡棍」更是不畏懼與其抗衡。近期他更在直播中直呼，詹姆斯就是現役最過譽（Overrated）球星。

近日布魯克斯在與美國直播主N3on的直播中表示，他認為現在最過譽的球星就是詹姆斯，「我覺得他的時代快要結束了，這個位置該交棒給我們這一代的球員了，像是東契奇（Luka Doncic）或吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。」

布魯克斯也說明自己的理由，表示儘管詹姆斯是史上最偉大的球員之一，但隨年齡增長，表現下滑是事實。他也毫不保留表示，詹姆斯應該把聯盟門面的位置交給年輕、甚至是國際球星；同時他強調，自己尊重詹姆斯的歷史地位，但也直言不管對手是誰，他都不會手下留情。

「當你一站到場上，站在那4條線之內，我不管你是LeBron James還是我阿嬤，都一樣，從比賽開始到結束那一刻，這就是戰爭，對誰都不例外。」布魯克斯說道。

本季打出生涯最佳成績的布魯克斯，面對湖人時也多次在場上捉弄詹姆斯，惹毛這位40歲老將，當時他還直呼：「他喜歡人們向他低頭，但我不是那種俯首稱臣的人，所以這麼做要嘛讓他很興奮，要嘛讓他超級不爽，兩者必有其一。」

