中職》兄弟再添教練戰力！美職前球星之子擔任二軍打擊教練

中信兄弟宣布聘請美籍二軍打擊教練歐文揚（Owen Young）。（兄弟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今宣布，聘請美籍二軍打擊教練歐文揚（Owen Young），今年28歲，其父為生涯打過美職13個賽季的楊恩（Dmitri Young）。

中信兄弟球團今（1）日正式公告，聘請美籍打擊教練歐文揚（Owen Young）擔任二軍打擊策略教練。歐文揚具備完整的運動科學背景，並出身於美國職棒大聯盟知名棒球世家，球團期盼能借重其在生物力學與數據分析上的專業，結合其於2025年球季展現的亮眼執教成果，為中信兄弟農場體系注入美式、科學化的訓練新思維。

請繼續往下閱讀...

歐文揚成長於大聯盟環境，其父親為前大聯盟全明星球員 Dmitri Young，叔叔則是前大聯盟選秀狀元Delmon Young，自幼耳濡目染頂級棒球文化。加上直至2024年仍以選手身分活躍於球場，使他在指導年輕選手時，能更貼近球員心理與實際需求。

球員生涯期間，歐文揚曾效力於 MLB Draft League 的 Mahoning Valley Scrappers 等隊伍，並曾在父親麾下征戰。年僅20多歲的他，選擇提前轉換跑道，專注投入教練工作。2025年初，歐文揚加入國際知名的 Driveline 棒球科學訓練體系，期間專研生物力學、運動機能學與解剖學，並擅長運用高科技儀器分析揮棒軌跡、擊球初速等關鍵數據，能以選手易於理解的方式，傳達現代打擊機制的核心概念。

在外籍打擊部門相關教練丹尼爾、莎菈接連離隊後，中信兄弟日前宣布兩位日籍打擊教練後藤駿太、西田明央，分別司職機制與策略，詹姆斯則續任一軍助理打擊教練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法