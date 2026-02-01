自由電子報
路跑》沒跑過這麼陡的！ 鄧新銓用「山的名偵探」手勢帥氣衝線

2026/02/01 14:26

鄧新銓（左一）擔任第四棒，率先衝線。（記者吳孟儒攝）鄧新銓（左一）擔任第四棒，率先衝線。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕ASICS RUN 2026 路跑賽今天在溪頭自然教育園區登場，由鄧新銓、周鴻宇、江彥綸、余亭緣組成的「ASICS META」 隊以 1 小時 34 分 25 秒完賽，勇奪冠軍，其中擔任最後一棒的鄧新銓還在衝線時還比出「山的名偵探」工藤慎作在箱根驛傳時的「名偵探手勢」。

鄧新銓在2022年就曾參加在溪頭的接力賽，儘管事隔多年，但他還記得路線並不好跑，一出發就是陡坡，他說：「因為在台北跑貓空、文化後山，都沒跑過這麼陡，所以印象很深刻，這次想說練這麼多了，有想說不要用走的，好險後來還是有ㄍ一ㄥ住，沒有用走的。」

相較於城市路跑賽，這場是跑進森林園區，每個人跑約5.8公里後交棒，鄧新銓說：「平常在台北練跑，即使是跑河濱，在福和橋有時也會跑到悶，但這裡空氣很清新，整個空氣都吸進肺裡，狀態覺得很好，就是這個坡不好跑。」

鄧新銓最後一馬當先衝線，他透露，其實自己在衝進終點前還有想一下要比什麼姿勢，最後決定用「山的名偵探」的手勢完成最後帥氣的一面，他笑說：「因為覺得蠻酷的！」

平常有空也會跟前奧運國手張嘉哲共跑的鄧新銓，接下來也將準備參加3月在日本的靜岡馬拉松全馬賽事，希望能繼續突破個人最佳。

