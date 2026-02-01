NBA》地表最強172！河村勇輝奇蹟跳贏196公分對手 本季首秀猛飆三分

河村勇輝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本24歲後衛河村勇輝以雙向合約加入公牛，今天迎來本季首秀，飆進2顆三分彈拿下6分。

河村勇輝首節就獲得上場機會，最終替補出賽11分01秒，全場4投2中貢獻6分，另有3籃板、2助攻、2抄截，表現不俗，終場公牛以125：118擊敗熱火。

還有一大亮點是，身高僅172公分的河村勇輝，在決勝節與熱火196公分後衛亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）跳球，雖然相差24公分，但河村職展現驚人彈跳力，奇蹟跳贏對手，引起球迷驚呼。

Yuki Kawamura forces the jumpball.

Yuki Kawamura wins the jumpball!



"HE WON THE TIP, HE WON THE TIP!"



Hilarious moment in South Beach pic.twitter.com/dE4MzAeRWx — NBA （@NBA） February 1, 2026

賽後河村勇輝表示，自從他打球以來，這是第一次在跳球中獲勝，「真的非常開心！」

久違踏上NBA賽場，河村勇輝直言感覺棒極了，自己也非常專注在比賽中。

