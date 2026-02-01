自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》地表最強172！河村勇輝奇蹟跳贏196公分對手 本季首秀猛飆三分

2026/02/01 15:00

河村勇輝。（法新社）河村勇輝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本24歲後衛河村勇輝以雙向合約加入公牛，今天迎來本季首秀，飆進2顆三分彈拿下6分。

河村勇輝首節就獲得上場機會，最終替補出賽11分01秒，全場4投2中貢獻6分，另有3籃板、2助攻、2抄截，表現不俗，終場公牛以125：118擊敗熱火。

還有一大亮點是，身高僅172公分的河村勇輝，在決勝節與熱火196公分後衛亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）跳球，雖然相差24公分，但河村職展現驚人彈跳力，奇蹟跳贏對手，引起球迷驚呼。

賽後河村勇輝表示，自從他打球以來，這是第一次在跳球中獲勝，「真的非常開心！」

久違踏上NBA賽場，河村勇輝直言感覺棒極了，自己也非常專注在比賽中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中