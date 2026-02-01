自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》上季亞軍海神跌到爐主 李偉誠保持信心：我們去年前面也很掙扎

2026/02/01 15:21

李偉誠。（資料照，記者林正堃攝）李偉誠。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL上季亞軍高雄海神本季受到傷病重創，走得跌跌撞撞，執行長李偉誠表示，團隊預計年前都會以雙洋將應戰，希望年後能逐漸迎接傷兵歸隊。

海神去年鏖戰至總冠軍賽第7戰才不敵新北國王，本季戰績受到洋將磨合與傷兵潮影響，目前以6勝14敗在聯盟敬陪末座，今作客福爾摩沙夢想家主場再度以雙洋將克力斯、奧迪傑應戰，力拚終止2連敗。

海神目前布里茲克與賽克維奇都有傷在身，先前因腳踝傷勢暫時回國治療的立陶宛前鋒艾德近日歸隊，今也現身場邊，5位洋將有3位有傷，李偉誠表示，過年前的比賽預計都會以雙洋將應戰。

聯盟本季球員註冊大限訂在3月9日，李偉誠對於是否還會尋找新外援表示，會視這兩週洋將復原狀況而定，坦言球員需要復原的時間剛好在大限前後，最好的情況當然是都能及時歸隊，再來決定最後的人選。

至於也高掛免戰牌的本土好手蘇文儒、邱子軒何時回歸，李偉誠指出，左腓骨骨裂的蘇文儒很想上場，不過保險起見應該一樣等年後才會歸隊，邱子軒則是年後正式開始訓練。

海神本季持續受到傷兵影響，不僅遲遲未迎完全體，李偉誠更說，團隊本季還沒連兩場用同一個陣容應戰，對於傷兵問題，他認為，「比賽當中受傷真的沒辦法，開季前的傷勢可能就是訓練營沒有調整好。」

海神上季以亞軍作收，本季戰績不如預期，目前距離龍頭雲豹8.5場勝差、距離能打挑戰賽的第5名3.5場勝差，李偉誠表示，「其實我們去年前面也很掙扎，我們是到季後賽前才有一波連勝，然後季後賽打得很好，數字上我們還有機會進挑戰賽就會拚到底。」

