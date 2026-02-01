自由電子報
體育 競技運動 桌球

WTT法國里爾支線賽》4連勝快意封后 李昱諄/簡彤娟今年首搭就奪冠

2026/02/01 15:48

簡彤娟（左）和李昱諄攜手奪下里爾支線賽女雙冠軍。（取自WTT官網）簡彤娟（左）和李昱諄攜手奪下里爾支線賽女雙冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰組合李昱諄/簡彤娟台灣時間今天凌晨在2026年WTT法國里爾支線賽女雙決賽，以3:1擊退義大利組合阿莉雅/蒙法迪妮，奪下兩人合拍以來首座國際賽冠軍，也是台灣女雙今年第一座WTT系列女雙冠軍。

李昱諄近幾年都和台灣一姐鄭怡靜搭檔，去年新加坡、美國大滿貫賽都闖進4強，目前世界排名第9；左手持拍的簡彤娟則在去年萊茵魯爾世大運和蔡昀恩攜手摘下銅牌。李昱諄和簡彤娟在國際賽雖然鮮少搭檔，但兩人在2024年曾聯手獲得全國錦標賽女雙季軍，默契仍在。

這一站支線賽名列頭號種子的李昱諄/簡彤娟，首輪先以直落三解決瑞典的芭桑/韓森，8強再以3:1力退法國組合哈查特/郭錚，四強面對波蘭的芭尤爾/薇爾戈絲，也以3:0輕騎過關。

李簡配決賽對上世界排名184的阿莉雅/蒙法迪妮，首局在8平後連拿3分，11:8先馳得點；次局，李簡配在10:9領先下錯失1個局點後，10:12讓出，但她們隨即回神，一路壓著對手打，以11:6、11:7連下兩城，快意封后。

賽後被問到奪冠感言，簡彤娟搞笑的表示，「就是錯過了最愛的韓國團體TOMORROW X TOGETHER（TXT）演唱會，比賽前就發毒誓一定要拿個牌，但我猜也是雙打容易一些!」

簡彤娟一直覺得和李昱諄的搭配很舒服，「因為我們完全是不同類型的打法，給對手的落差感會很大，我跟她很熟又是室友，溝通起來沒什麼問題，很和諧甚至是很歡樂!」

