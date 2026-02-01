NCAA》狀元大熱門同場較勁！ 被譽為激似Kobe的皮特森力壓迪班薩

皮特森（左起）比下迪班薩率隊奪勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天NCAA上演NBA選秀狀元大熱門的正面交鋒，由皮特森（Darryn Peterson）帶領的堪薩斯大學，以90：82輕取迪班薩（AJ Dybantsa）率領的楊百翰大學，其中皮特森拿下18分且僅打20分鐘。

2026年的NBA選秀，被球探認為是最近20年來最強的大年，奇中皮特森跟迪班薩兩人更是狀元熱門人選之一，皮特森是名6呎6吋的後衛，迪班薩是6呎9吋的前鋒。在兩校正面對決前，《ESPN》曾針對20位球探與高層進行調查，預測誰會是今年6月的選秀狀元，最終皮特森獲得12張選票，迪班薩拿到8張選票。

本場比賽有多令人關注，至少有17隊共32位NBA管理層人員出席，其中還有7位是能夠做出決策的高層，部分球隊更派出多名球探與高層，其中包括老鷹隊（5人）與溜馬隊（6人）的大部分管理層人員，籃網隊與巫師隊則各派出3名代表。

對於皮特森，有球探認為他在進攻端的上限極高，甚至將他與已故球星布萊恩（Kobe Bryant）相提並論：「他讓比賽看起來非常輕鬆，他的得分能力無人能敵。就投籃與自主創造得分空間的能力而言，他是我自布萊恩以來見過最接近他的人，雖然運動能力不及布萊恩，但沒人能跟布萊恩相比。」不過皮特森有個巨大的缺陷，那就是他一直飽受傷病困擾，本季他因為抽筋與腿傷的關係，缺席了堪薩斯一半以上的比賽，但只要他能上場，平均27.2分鐘就可以拿下21.6分、4.6籃板、1.9助攻，三分命中率更高達42%。

皮特森擁有極高的進攻上限，但卻飽受傷病困擾。（美聯社）

全能前鋒迪班薩被球探看好的原因在他攻防兩端的上限相當出色，有球探認為他進NBA後有機會能成為攻防一體的頂級巨星。不過兩人現在的評價普遍都被球探認為差距很小，可能要等到賽季打完才有可能見真章。

今天兩隊正面交鋒，但結果卻呈現一面倒，皮特森因為傷勢問題下半場只打3分多鐘就退場，他本役20分鐘就高效率拿到18分，率領的堪薩斯一度將比分拉開到21分，不過後續楊百翰大學苦苦追趕，最終仍以8分差輸球。

迪班薩本場表現可說是完全被皮特森比下，他在上半場剩下11分24秒時才首次出手、7分22秒才首次進球，最終拿下17分，而楊百翰表現最好的是森德斯（Richie Saunders），他投進6顆三分球，拿下33分10籃板，其中三分球與分數都寫下生涯新高。

