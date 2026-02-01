自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NCAA》狀元大熱門同場較勁！ 被譽為激似Kobe的皮特森力壓迪班薩

2026/02/01 16:51

皮特森（左起）比下迪班薩率隊奪勝。（法新社）皮特森（左起）比下迪班薩率隊奪勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天NCAA上演NBA選秀狀元大熱門的正面交鋒，由皮特森（Darryn Peterson）帶領的堪薩斯大學，以90：82輕取迪班薩（AJ Dybantsa）率領的楊百翰大學，其中皮特森拿下18分且僅打20分鐘。

2026年的NBA選秀，被球探認為是最近20年來最強的大年，奇中皮特森跟迪班薩兩人更是狀元熱門人選之一，皮特森是名6呎6吋的後衛，迪班薩是6呎9吋的前鋒。在兩校正面對決前，《ESPN》曾針對20位球探與高層進行調查，預測誰會是今年6月的選秀狀元，最終皮特森獲得12張選票，迪班薩拿到8張選票。

本場比賽有多令人關注，至少有17隊共32位NBA管理層人員出席，其中還有7位是能夠做出決策的高層，部分球隊更派出多名球探與高層，其中包括老鷹隊（5人）與溜馬隊（6人）的大部分管理層人員，籃網隊與巫師隊則各派出3名代表。

對於皮特森，有球探認為他在進攻端的上限極高，甚至將他與已故球星布萊恩（Kobe Bryant）相提並論：「他讓比賽看起來非常輕鬆，他的得分能力無人能敵。就投籃與自主創造得分空間的能力而言，他是我自布萊恩以來見過最接近他的人，雖然運動能力不及布萊恩，但沒人能跟布萊恩相比。」不過皮特森有個巨大的缺陷，那就是他一直飽受傷病困擾，本季他因為抽筋與腿傷的關係，缺席了堪薩斯一半以上的比賽，但只要他能上場，平均27.2分鐘就可以拿下21.6分、4.6籃板、1.9助攻，三分命中率更高達42%。

皮特森擁有極高的進攻上限，但卻飽受傷病困擾。（美聯社）皮特森擁有極高的進攻上限，但卻飽受傷病困擾。（美聯社）

全能前鋒迪班薩被球探看好的原因在他攻防兩端的上限相當出色，有球探認為他進NBA後有機會能成為攻防一體的頂級巨星。不過兩人現在的評價普遍都被球探認為差距很小，可能要等到賽季打完才有可能見真章。

今天兩隊正面交鋒，但結果卻呈現一面倒，皮特森因為傷勢問題下半場只打3分多鐘就退場，他本役20分鐘就高效率拿到18分，率領的堪薩斯一度將比分拉開到21分，不過後續楊百翰大學苦苦追趕，最終仍以8分差輸球。

迪班薩本場表現可說是完全被皮特森比下，他在上半場剩下11分24秒時才首次出手、7分22秒才首次進球，最終拿下17分，而楊百翰表現最好的是森德斯（Richie Saunders），他投進6顆三分球，拿下33分10籃板，其中三分球與分數都寫下生涯新高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中