自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

澳網聽障》林家文強忍抽筋女雙衛冕冠軍！女單也再獲季軍

2026/02/01 16:26

林家文（左）衛冕女雙冠軍。（蔡再基提供）林家文（左）衛冕女雙冠軍。（蔡再基提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳網聽障邀請賽落幕，台將林家文在墨爾本公園強忍抽筋不適，女雙驚險衛冕冠軍，女單也再獲季軍，讓遠征南半球的她可以開心返台過好年。

來自台南的林家文，連續四年受邀參賽，此行女單準決賽雖然直落二不敵雙打搭檔的日本好手菰方里菜，今日重振旗鼓，先以6：2、6：4擊退去年的以色列手下敗將阿什肯娜茲（Rotem Ashkenazy），再度拿到季軍；雙打她則與菰方里菜化敵為友，延續昨日當地下雨暫停前，6：1領先法國蘭伯特（Jennifer Lambert）／波蘭托多芙絲卡（Sara Twardowska）的氣勢，又合力以6：4拿下第2盤，順利鎖定遲來的勝利。

女雙4組循環壓軸戰，遭遇難纏的捷克布拉什契可娃（Katerina Blascikova）／斯洛伐克雅諾西可娃（Jana Janosikova），林家文／菰方里菜雖因失誤偏高丟掉首盤，很快找回默契與狀態，次盤反撲扳回一城，但搶十歷經纏鬥逆轉失利，最終以2：6、6：3、8：10不敵東歐勁敵。雖然「台日聯軍」與另外2組對手的戰績皆為2勝1負，經大會相較得失分局數，仍以多勝2局優勢躍居第一，成功連莊女雙冠軍。

今天現場天候不佳，室外賽場溫度忽冷忽熱，導致林家文大腿數度抽筋，所幸隨隊醫師林國森適時治療已無大礙，也讓她能夠咬緊牙關完成單日3連戰，「非常感謝林國森中醫師這幾天的悉心照顧，以及所有贊助商支持，特別是星達塗料、巴迪蔓及第一金投信的搖旗吶喊，還有恩悠數位與720及台灣峰力助聽器的一路相挺，明年我一定會再回來爭取衛冕。」

林家文（中）衛冕女雙冠軍。（蔡再基提供）林家文（中）衛冕女雙冠軍。（蔡再基提供）

林家文（右）衛冕女雙冠軍。（蔡再基提供）林家文（右）衛冕女雙冠軍。（蔡再基提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中