澳網聽障》林家文強忍抽筋女雙衛冕冠軍！女單也再獲季軍

林家文（左）衛冕女雙冠軍。（蔡再基提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳網聽障邀請賽落幕，台將林家文在墨爾本公園強忍抽筋不適，女雙驚險衛冕冠軍，女單也再獲季軍，讓遠征南半球的她可以開心返台過好年。

來自台南的林家文，連續四年受邀參賽，此行女單準決賽雖然直落二不敵雙打搭檔的日本好手菰方里菜，今日重振旗鼓，先以6：2、6：4擊退去年的以色列手下敗將阿什肯娜茲（Rotem Ashkenazy），再度拿到季軍；雙打她則與菰方里菜化敵為友，延續昨日當地下雨暫停前，6：1領先法國蘭伯特（Jennifer Lambert）／波蘭托多芙絲卡（Sara Twardowska）的氣勢，又合力以6：4拿下第2盤，順利鎖定遲來的勝利。

女雙4組循環壓軸戰，遭遇難纏的捷克布拉什契可娃（Katerina Blascikova）／斯洛伐克雅諾西可娃（Jana Janosikova），林家文／菰方里菜雖因失誤偏高丟掉首盤，很快找回默契與狀態，次盤反撲扳回一城，但搶十歷經纏鬥逆轉失利，最終以2：6、6：3、8：10不敵東歐勁敵。雖然「台日聯軍」與另外2組對手的戰績皆為2勝1負，經大會相較得失分局數，仍以多勝2局優勢躍居第一，成功連莊女雙冠軍。

今天現場天候不佳，室外賽場溫度忽冷忽熱，導致林家文大腿數度抽筋，所幸隨隊醫師林國森適時治療已無大礙，也讓她能夠咬緊牙關完成單日3連戰，「非常感謝林國森中醫師這幾天的悉心照顧，以及所有贊助商支持，特別是星達塗料、巴迪蔓及第一金投信的搖旗吶喊，還有恩悠數位與720及台灣峰力助聽器的一路相挺，明年我一定會再回來爭取衛冕。」

林家文（中）衛冕女雙冠軍。（蔡再基提供）

林家文（右）衛冕女雙冠軍。（蔡再基提供）

