經典賽》大谷翔平想要二刀流很難 美媒點出「保險」成關鍵因素

〔體育中心／綜合報導〕道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天在球迷見面會宣布，日本二刀流巨星大谷翔平，將不會在3月登場的世界棒球經典賽中登板投球。對此，美國權威運動網站《The Athletic》指出，大谷無緣二刀流也有可能受到「保險問題」的影響。

羅伯斯今天受訪表示，大谷不會在經典賽投球，並表示這完全是大谷所做出的決定，「他很清楚自己去年的節奏，為了能在2026年以二刀流身分出賽，他讓自己處於萬全準備狀態，我認為這是正確的決定。」

不過大谷本人卻保持保留態度，他認為會不會登板投球，現在還不太確定，去年剛復出，今年要投一整個賽季，在這個時間點實際能投多少、適不適合投，這些都還不清楚，這不只是身體狀況的問題，也包含其他層面的考量，所以會再和球團保持溝通後再決定。

《The Athletic》引述相關人士說法，對於去年6月才剛重返投手丘的大谷翔平來說，在保險審核方面，以投手身分出賽獲得批准的可能性很低。所有進入大聯盟40人名單、並參加經典賽的球員，都必須接受由大聯盟與球員工會共同認可的保險公司審查，若保險公司因球員過去的傷病史，判定「無法承保」，那麼該球員若在經典賽受傷導致缺陣，除非球團特別提供擔保，否則其合約將不受保障。

內文也舉例，2023年經典賽時，道奇三屆賽揚名投克蕭（Clayton Kershaw）以及老虎前明星重砲卡布雷拉（Miguel Cabrera）都曾被判定為無法承保，而克蕭選擇退賽，但卡布雷拉依舊選擇參賽。

