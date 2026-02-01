排球》蔡幼群首入選亞運女排培訓隊 不當「小辣椒」的她希望別在國際賽害怕

蔡幼群（排球協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕高雄台電女排隊今天28：26、22：25、25：15、25：13擊敗義力營造，收下近期的4連勝，也是本季的第9勝，目前以9勝10負戰績，勝場只落後新北中纖（10勝9負）1場。

台電女排主攻手蔡幼群昨日拿下17分，今日更獨拿24分，她說，今日大家都發揮得不錯，「就是當對手有些變化時，我們要應對再快一些！」她特別提到「像第二局遇上小亂流，節奏就會有些被帶走。雖然不是說企排例行賽的名次沒差，但我們目標還是放在後面的挑戰賽後總冠軍賽，接下來的比賽就一場一場努力。」

請繼續往下閱讀...

排球協會日前已公布2026亞運女排第三階段18人培訓名單，其中邊線攻擊手有六人，也包括蔡幼群。談起今年亞運，蔡幼群笑得燦爛，坦言「非常期待，因為這將是我第一次打亞運！」她笑說，先前有打過亞錦賽和奧運資格賽，「但過了五年，大學畢業之後又有機會打國家隊，滿開心的！」她補充，「不要說很完美，但期待自己在國際賽場上不害怕，去習慣擔任主力和學姐的角色！」

談到自己的特色，蔡幼群認為自己亞運培訓隊中，在防守反擊和穩定修正球方面，把握度都不錯，有時能帶動大家氣氛。從初到高雄台電隊的「小菜鳥」，本季是蔡幼群在高雄台電的第二年，她說，現在較能看出球隊現在的問題，會出聲提醒，她也認為，比起上季，今年在攻擊把握度上也有很大進步。高中時曾有綽號「小辣椒」，如今蔡幼群笑說，「現在應該不能再叫小辣椒了。」

回顧自己的排球歷程，蔡幼群說，小時候還在成長期，真要說低潮，是出現在去年剛被選進國家隊時。「那時第一個盃賽是國家盃、後來有越南VTV CUP國際邀請賽，過程中都有小低潮，可能對自己的信心還不夠，面對其他國家選手會有些焦慮。」幼群說，「後來慢慢地去習慣那種氣氛，可能比賽和練習也都多，在後來的世大運和亞洲東區賽事，就有比較好的發揮。」現在同時在中信金融管理學院讀金融管理碩士的蔡幼群坦言，今年個人的重心放在亞運會，「學業就暫時先沒放那麼多心力，先以排球為主！」

