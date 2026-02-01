自由電子報
體育 網球

澳網》每一場都像是最後一次參加！謝淑薇感性發聲：去年覺得...

2026/02/01 17:02

謝淑薇與「O妹」奧絲塔朋科。（資料照，法新社）謝淑薇與「O妹」奧絲塔朋科。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕謝淑薇在今年澳洲網球公開賽女雙第4輪與「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）不敵第5種子達布洛絲姬（Gabriela Dabrowski）/史蒂芬妮（Luisa Stefani），無緣連續3年爭冠。在結束本屆澳網征途後，謝淑薇今天於臉書粉絲專頁感性發文，分享重返墨爾本公園的心路歷程，並向球迷相約下一站再見。

謝淑薇以「Trip of AO2026旅程」為題，首先表達了對重回大滿貫賽場的感激之情。他回憶起這兩年的艱辛，直言2024年受傷後，去年一度認為今年可能還得待在家中養傷，沒想到去年下半年傷勢恢復進度超乎預期，讓他得以在2026年重新披上戰袍踏上球場。

自從2023年重返賽場後，謝淑薇的心態有了顯著轉變。他在貼文中寫道：「每一場賽事都像是最後一次參加，每一年也有不同的改變與挑戰，這也是網球讓人著迷的地方。」這份「把每一場當成最後一場」的執著，也正是他能在場上持續展現神鬼截擊與獨特球風的動力來源。

雖然本屆賽事止步16強，但謝淑薇的鬥志並未消減，他在文末也預告了接下來的行程，將轉往中東參加杜哈與杜拜的賽事，並用英文感性喊話：「So glad to be back to Aus. Hope to be back next year stronger and bring more joy.」

