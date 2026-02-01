TPBL》夢想家5人得分上雙 3分差險勝只有雙洋將的海神終止3連敗

班提爾。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今在主場迎戰高雄海神，團隊5人得分超過雙位數，以96：93力退只派出雙洋將的對手，終止近期3連敗。

夢想家首節多點開花，包括布依德獨攬9分，打完第一節帶著31：25領先，只有雙洋將克力斯、奧迪傑應戰的海神則由于煥亞在外圍貢獻火力，單節飆進3記三分球也拿下9分緊咬比分。

請繼續往下閱讀...

昨天面對新北國王1分未得的高柏鎧次節與班提爾輪流得手，加上忻沃克也飆進2顆三分彈，打完前兩節握有59：46領先，布依德與忻沃克都拿14分，高柏鎧上半場就拿12分、12籃板，海神有不少時間場上都只有1名洋將，于煥亞拿下全隊最高14分，奧迪傑11分次之。

高柏鎧。（TPBL提供）

易籃後海神持續追分，吳曉謹單節貢獻3記三分球助隊在第四節開始前追到71：81，決勝節再拉出一波11：4攻勢追到只剩3分差，夢想家靠班提爾的罰球與蔣淯安的快攻得手在倒數2分鐘，再幫夢想家拉開至93：86，不過海神靠于煥亞飆進三分彈在最後1分鐘再追到只剩2分差，夢想家關鍵時刻出現失誤，但海神暫停回來也出現24秒違例，蔣淯安站上罰球線2罰僅1中，海神倒數4秒落後3分下奧迪傑選擇上籃放進2分，班提爾2罰都沒失手，海神隨後發生失誤，夢想家以3分差險勝。

班提爾攻下夢想家全隊最高23分、另有7籃板，高柏鎧挹注18分、12籃板，布依德12分、12籃板，忻沃克5記三分球拿下17分，蔣淯安14分、8助攻作收。

此役大部分時間都有一位洋將在場上的海神苦吞3連敗，于煥亞6記三分球拿下全隊最高22分，另有10助攻，奧迪傑21分，克力斯拿下16分、9籃板，吳曉謹13分。

布依德。（夢想家提供）

忻沃克。（夢想家提供）

蔣淯安。（夢想家提供）

于煥亞。（TPBL提供）

奧迪傑。（TPBL提供）

克力斯。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法