經典賽》鬆了一口氣！不用對決投手大谷 韓媒直呼大利多、遺憾看不到夢幻對決

大谷翔平。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平將不會在3月登場的世界棒球經典賽中登板投球，無緣展現鬼神二刀流。對此，多數韓媒直呼是好消息、大利多，但也有部分媒體認為賽事少了一大看點。

南韓在經典賽預賽被分在C組，同組對手有衛冕軍日本、台灣、澳洲、捷克，如今大谷翔平不會登板投球，此消息一出引發外界熱議。南韓媒體《體育東亞》報導指出，大谷只擔任打者而不是投手，這對南韓隊來說是利多消息，雖然被視為日韓大戰先發候選人選的菊池雄星和菅野智之也都不是好對付的投手，但若還得面對大谷可能登板的壓力，無疑會造成更沉重的心理負擔。

請繼續往下閱讀...

《Star News》也表示，這對南韓來說是好消息，如果在東京巨蛋對上「投手大谷」，情勢恐怕會相當嚴峻。不過，也有其他韓媒表達不同觀點，《Xports News》認為，雖然必須尊重大谷的決定，但同時也留下些許遺憾，這等於讓全球球迷為之瘋狂、最具獨特性的「史詩篇章」少了一章，賽事少了一大看點。

《體育朝鮮》則是提到，本屆經典賽集結了美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）、索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、羅里（Cal Raleigh）、史瓦伯（Kyle Schwarber）等大聯盟球星，如果大谷能站上投手丘，全世界棒球迷的目光都會聚焦於此，原本可能會出現很多夢幻般對決，但如今卻看不到了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法