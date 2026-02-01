TPBL》單洋又怎麼樣？ 爐主海神不敵夢想家吞3連敗 朱永弘說重話

海神代理主帥朱永弘。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕高雄海神今以93：96不敵福爾摩沙夢想家，苦吞3連敗，海神今不但僅登錄2名洋將，且大多數時間都只以單洋將應戰，代理主帥朱永弘回應此役洋將配置，也認為球員必須展現更多對勝利的渴望。

海神洋將布里茲克、賽克維奇仍在養傷，今僅登錄克力斯與奧迪傑2名洋將，雖然都是以先發出賽，不過大部分時間都是輪流上場，奧迪傑出賽27分鐘21投9中拿下21分，克力斯出賽26分鐘攻下16分、9籃板。

請繼續往下閱讀...

對於今天大多數時間只有單洋將迎戰，朱永弘表示，新洋將奧迪傑加入球隊後與克力斯的化學效應還不算太好，「另外我們有2個很好的4號（胡瓏貿、呂威霆），我們必須要想辦法用到他們，這是比較主要的原因。」

海神今在倒數7秒落後3分時，奧迪傑選擇上籃放進2分，對此朱永弘表示，一場比賽的勝負不會取決於1個失誤，「我們的確是失誤了，我們今天還有更多做不好的事情，我並不想提這件事情，這件事不是影響勝負的問題。」

朱永弘提到，團隊今天被對手搶了太多進攻籃板（22個），「如果減少幾個失誤，很多換防沒有溝通清楚，這場球我們很大機率可以贏下來，即使我們大部分時間只用單洋，所以還是要告訴球員『你要想贏，你才有辦法贏。』單洋又怎麼樣？還是可以贏球，所以跟最後一球沒有關係。」

于煥亞此役先發出賽外線14投6中飆進全隊最高22分、10助攻，不過球隊反撲功虧一簣，他表示，昨天才收到教練通知今天要打先發控球，自己就是隨時準備好，「今天大部分時間球權都在我手上，其實沒有很滿意自己的表現，今天失誤還是過多（4次）。」

