經典賽》不輸美國的超夢幻打線！ 多明尼加官宣響尾蛇二游雙星入陣

馬堤（左）上屆也有代表多明尼加參加經典賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕第6屆世界棒球經典賽的奪冠熱門之一，多明尼加今天再度宣布響尾蛇二壘與游擊兩大戰將：馬堤（Ketel Marte）、佩多摩（Geraldo Perdomo）入選，整體打線豪華程度幾乎不輸美國夢幻隊。

多明尼加棒協在今天正式宣布，馬堤、佩多摩以及洋基火球男杜瓦爾（Camilo Doval）加入陣中，讓原本就已經星光熠熠的陣容更加豪華。

馬堤與佩多摩可以說是去年聯盟最強的二游組合，兩人季中都入選明星賽，並在季末拿到銀棒獎，前者敲出28轟，勝利貢獻值（fWAR）4.6，上屆也是經典賽國家隊成員、後者打出生涯年，敲出20轟、fWAR高達7.1，在國聯MVP票選排名第4名，生涯首度入選經典賽國家隊。

在多明尼加目前已經確定的陣容當中，除了剛宣布的馬提、佩多摩外，打線上眾星雲集，有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托（Juan Soto）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez），45轟年輕砲手卡米內洛（Junior Caminero）、海盜怪力男克魯茲（Oneil Cruz）、捕手狄亞茲（Yainer Diaz）、工具人羅沙里歐（Amed Rosario）與老將桑塔納（Carlos Santana）。

投手方面，先發左右護法桑契斯（Cristopher Sánchez）、佩洛塔（Freddy Peralta）、昔日塞揚投手阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）、紅襪先發貝洛（Rrayan Bello）、牛棚火球男索托（Gregory Soto）、W.佩洛塔（Wandy Peralta）、艾斯特維茲（Carlos Estévez）、杜瓦爾、多明格茲（Seranthony Domínguez）。

上屆止步小組賽的多明尼加曾在2013年WBC奪冠，今年要力拚重拾金盃。多明尼加在預賽所屬D組，要對上委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜。

