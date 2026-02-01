自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》多圖！全恩菲穿化身性感OL 個人球衣3.5萬賣出

2026/02/01 19:02

全恩菲（國王提供）全恩菲（國王提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新北國王啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS隊史首位韓籍成員「全糖女神」全恩菲，球團今（1）日舉辦她個人首場粉絲見面會，吸引120位忠實粉絲到場。全恩菲不僅誠意滿滿變換上兩套不同風格服裝，更展現精湛舞技，現場氣氛沸騰。

見面會開場時，全恩菲身著特別設計的「EUNB心動球衣」現身，秀出緊緻的腹肌線條，下身則著用黑色熱褲、網襪與長靴，開場熱舞環節，全恩菲展現出職業級的舞蹈力度，也在和球迷互動遊戲中流露親民性格，與現場粉絲玩成一片。

全恩菲（國王提供）全恩菲（國王提供）

活動中全恩菲二度換裝，化身「性感OL」修身白襯衫搭配黑色開衩短裙，腳踩細高跟鞋，完美演繹都會女性的優雅。隨後的競標球衣環節更是掀起高潮，全恩菲的個人球衣最終以新台幣35000元的高價得標，證明她的吸金實力與超高人氣。

球衣標出亮眼高價，全恩菲表示：「這件球衣是我來到台灣後的第一件球衣，對我而言象徵著全新的開始。看到粉絲願意以這麼高的金額將它收藏，我真的非常感動。也期待標下它的粉絲在穿上時，能體會到我的熱情與誠意。」

談到未來的發展，全恩菲透露，目前已將表演重心全力投注在台灣，最後也熱情喊話，邀請大家一定要多進場為新北國王加油，讓她能更有動力在球場展現最好的自己。

全恩菲首場粉絲見面會。（新北國王提供）全恩菲首場粉絲見面會。（新北國王提供）

全恩菲（國王提供）全恩菲（國王提供）

全恩菲（國王提供）全恩菲（國王提供）

全恩菲（國王提供）全恩菲（國王提供）

全恩菲（國王提供）全恩菲（國王提供）

全恩菲首場粉絲見面會。（新北國王提供）全恩菲首場粉絲見面會。（新北國王提供）

