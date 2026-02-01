TPBL》「只要有自信就能在台灣找到屬於自己的主場」阮秋姮擔任雲豹開球嘉賓

雲豹開球嘉賓-「Hang TV－越南夯台灣」創作者阮秋姮。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園雲豹本週在中壢國民運動中心舉行「南洋瘋豹」主題週賽事，將在地特有的東南亞與新住民文化融入賽場，貫徹深耕桃園的精神，透過與在地文化結合，將籃球賽事打造為族群共融的平台。

雲豹今在主場迎戰台北台新戰神，今日賽事持續滿滿南洋風味，球團特別邀請 YouTube 訂閱數超過33萬的知名頻道「Hang TV－越南夯台灣」創作者「阮秋姮」擔任開球嘉賓，她對球團的主題週創意給予高度評價，並表示將籃球場加入南洋元素，把比賽昇華為一場盛大的文化派對，這種結合能打破隔閡，讓更多台灣觀眾看見新住民文化的魅力，阮秋姮說：「現場使用母語進行球員介紹是對新住民的一種尊重，並期望透過這次機會證明，新住民不再只是被照顧的對象，我們是創作者、是創業者，只要有自信，就能在台灣這片土地上找到屬於自己的主場！」

此外球團也特別邀請陣中新住民球員代表之一丁冠皓的母親蒞臨現場觀賽，來自越南的丁媽媽表示，這是她第一次到中壢主場現場觀看兒子比賽，並認為球團舉辦「南洋瘋豹」主題週相當有意義，能讓更多人認識南洋多元文化，她加碼分享，丁冠皓平時最喜歡吃她親手製作的越南春捲，在家時常常準備給兒子品嚐，透過熟悉的家鄉味為他補充能量，最後丁媽媽也向兒子溫馨喊話：「媽媽會做最強的後盾，希望冠皓在雲豹持續努力，打出自己的價值！」

為落實南洋文化交流，本次「南洋瘋豹」主題週與「桃園市新移民女性關懷協會」、「桃園市印尼文化交流協會」及「桃園市多元文化導覽協會」等多個單位合作，號召新住民加油團進場應援，賽前球員介紹也特別邀請來台就讀大學的馬來西亞僑生吳凱琦擔任馬來語版口播角色，展現對不同語系的重視，且主題週商品「南洋瘋豹限定短T」持續熱賣，球員除穿著該款短T亮相致敬東南亞文化外，賽後亦將親自贈送實著衣物給現場球迷，深化與球迷的互動連結。

